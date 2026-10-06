Autobuzul cu două etaje, pregătit să cucerească turiștii de Hram

Iașul se pregătește să-și schimbe imaginea în ochii turiștilor! Compania de Transport Public introduce, cu ocazia manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iașului și Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, un autobuz supraetajat care va circula pe anumite trasee și care promite să transforme o simplă călătorie într-o experiență turistică.

Autobuzul a fost cumpărat cu aproximativ 150.000 de euro și are o capacitate de până la 70 de locuri, în funcție de configurație. Este vorba despre un Higer KLQ6119GS fabricat în 2017, cu motor Cummins de 6,7 litri, 277 de cai putere și normă de poluare EURO 6.

Surpriza este că vehiculul nu vine de oriunde. Cei aproximativ 130.000 de kilometri de la bord au fost parcurși în Islanda, iar acum autobuzul a ajuns la Iași, unde este pregătit pentru o nouă viață, de această dată în serviciul turistic al orașului.

La cei 11,25 metri lungime și aproape 4 metri înălțime, supraetajatul are două axe și suspensie pneumatică. Dar adevărata atracție este, evident, etajul. Acesta poate fi utilizat atât acoperit, cât și descoperit, în funcție de vreme. În varianta deschisă, turiștii vor avea parte de o priveliște panoramică asupra Iașului.

Și experiența nu se oprește la priveliște. Autobuzul este echipat cu un sistem audio care permite ghidaj și prezentări în mai multe limbi, prin căști, astfel încât turiștii să poată afla poveștile obiectivelor întâlnite pe traseu.

În perioada următoare, vehiculul va primi identitatea vizuală a Iașului, iar traseul turistic va fi configurat astfel încât să lege cele mai importante obiective ale orașului.

Directorul CTP Iași, Cristian Stoica, a precizat că, dacă numărul călătorilor o va impune, compania va suplimenta și numărul tramvaielor și autobuzelor de pe trasee.

Marea provocare va fi însă zona Bulevardului Carol I, unde lucrările pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor îngreunează deja circulația. În plin Hram, când Iașul va fi luat cu asalt de pelerini și turiști, transportul public va avea, astfel, o misiune deloc ușoară.

Pentru Iași, supraetajatul este însă mai mult decât un autobuz. Este o nouă încercare de a transforma transportul public într-o carte de vizită a orașului, cu turiștii la etaj și cu Iașul desfășurându-se panoramic sub ochii lor. Carmen DEACONU