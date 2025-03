Avocata acuzată că a vrut să omoare un motociclist nu îşi găseşte avocat să o apere. "Un moment nefericit"

Procesul avocatei din Iaşi, acuzată de tentativă de omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina un motociclist şi a fugit apoi de la locul accidentului, a început cu o amânare. Şoferiţa le-a cerut judecătorilor păsuire pe motiv că nu are... avocat. Într-o declaraţie, ea a susţinut că a fost doar un accident nefericit.

La mai bine de nouă luni de la accident, motociclistului încă nu-i vine să creadă că a scăpat cu viaţă după ce a fost lovit, posibil intenţionat, de maşina condusă de avocată pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iaşi.

Şicanare criminală, proces amânat

"Am avut noroc de cască, că am dat cu capul de o ţeavă, am avut noroc de ghiozdan ca am dat cu spatele de o țeavă. Mă mir de cum am scăpat și am scăpat bine", spune Alexandru Velişcu, motociclistul care a fost lovit.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum şoferiţa atinge în lateral motocicleta condusă de tânărul de 27 de ani. Impactul cu balustrada staţiei de tramvai a fost atât de puternic încât victima a fost aruncată în aer câţiva metri.

"A încercat prima oară să dea peste mine, am evitat impactul ăla, dar a doua, am încercat şi a doua oară să evit impactul nu am reuşit pentru că a venit după mine şi s-a izbit în mine", adaugă Alexandru Velişcu, motociclistul care a fost lovit.

A fugit de la locul accidentului

În loc să oprească, femeia a fugit de la locul accidentului. Avocata este cercetată sub control judiciar, pentru tentativă de omor. Astăzi, la primul termen al procesului, mai mulți motocicliști au venit la instanţă să îl susțină pe prietenul lor.

Colegul nostru a participat la trafic legal, regulamentar, a respectat toate regulile de circulaţie și totuși a fost trântit la pământ", spune Daniela Dumitrache.

Procesul pe fond a început cu o amânare. "S-a amânat cazul pe motiv că doamna avocat nu a găsit avocat! Pentru că atunci când eşti într-un mediu al avocaţilor nu prea găseşti colegi care să te susţină", spune Sara Bocaciu.

"O lungeşte încă două săptămâni. Oricum cunoaște legile și încearcă să le întindă", crede Mihai Velişcu, tatăl motociclistului.

Şoferiţa susţine că l-a acroşat din greşeală pe tânăr. "Nu doresc să dau nicio declaraţie. A fost un moment nefericit, un accident şi atât", spune Alexandra Cioată, avocata carcetată pentru tentativă de omor.

Dacă va fi găsită vinovată, avocata riscă o pedeapsă de până la 10 ani. În urma unui caz asemănător petrecut în 2015 la Fântâna Miorița din Capitală, un şofer a primit o condamnare cu închisoarea de 5 ani.