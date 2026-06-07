Feredeul turcesc din Iași revine în atenție prin cercetări istorice și reconstituiri 3D. Orașul redescoperă una dintre cele mai fascinante urme ale epocii lui Vasile Lupu.

Înainte ca spa-urile să devină o industrie urbană, Iașul avea propriul feredeu turcesc. O baie publică ridicată în vremea lui Vasile Lupu, legată de zona Trei Ierarhi și de lumea orientală a orașului vechi, începe să fie înțeleasă astăzi nu ca o simplă ruină de memorie, ci o piesă importantă din istoria socială a Iașului.

Feredeul era mai mult decât un loc de igienă. Era un spațiu social, de relaxare, de întâlnire și de civilizație urbană. Acolo unde astăzi vorbim despre wellness, recuperare, saună, masaj sau centre spa, Iașul secolului al XVII-lea avea deja o cultură a băii publice. Dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, spune că informațiile recente despre Feredeul turcesc arată cât de multe lucruri mai are orașul de scos la lumină. „Cei care spun că știm totul despre Iași nu au dreptate, pentru că mereu se ivește altceva și altceva, alte informații”, a explicat aceasta, referindu-se la comunicările științifice dedicate istoriei orașului și vechii băi turcești.

De la documente la imagine: cum a fost refăcut feredeul în 3D

Subiectul a atras interesul publicului pentru că aduce în față un Iași mai puțin cunoscut. Nu Iașul solemn al marilor monumente, ci Iașul vieții cotidiene: al apei aduse prin olane, al încăperilor încălzite, al ritualurilor de curățare și al unei lumi în care Orientul făcea parte din firescul orașului. Cercetările recente au pornit inclusiv de la documente istorice și au ajuns până la reconstituirea în 3D a felului în care ar fi putut arăta baia. Pentru public, această etapă este esențială, fiindcă scoate feredeul din zona abstractă a arhivelor și îl aduce aproape de privire.

„Informațiile pe care le au din documente se duc la un arhitect, iar arhitectul vine și proiectează în 3D și aduce în actualitate cum a fost Feredeul, cum era în interior, care erau serviciile de acolo”, a explicat dr. Aurica Ichim. Potrivit acesteia, reconstituirea a arătat detalii concrete despre funcționarea băii: „Pe unde intrau femeile, pe unde intrau bărbații, ce cuprindea sala de relaxare, toate”. Imaginea care se conturează este surprinzătoare pentru publicul de azi. „Astăzi sunt centre din acestea spa, dar iată că erau și la 1600, pe vremea lui Vasile Lupu”, a subliniat directorul Muzeului Municipal.

O istorie legată de Trei Ierarhi

Feredeul turcesc este legat de epoca lui Vasile Lupu, același domnitor care a ridicat Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, una dintre cele mai spectaculoase ctitorii ale Moldovei. Potrivit Auricăi Ichim, una dintre informațiile importante aduse în atenție este legătura vechii băi cu ansamblul Trei Ierarhi: „Acest Feredeu turcesc a fost în proprietatea lăcașului Trei Ierarhilor, ceea ce noi nu am știut. Am aflat acum și multe alte informații”.

Detaliul schimbă perspectiva asupra zonei centrale a Iașului. Nu vorbim doar despre un monument izolat, ci despre un întreg nucleu urban: Trei Ierarhi, Mitropolia, zona Curții Domnești, ulițele vechi și clădirile care au păstrat, uneori discret, urmele altor epoci.

Clădirea cunoscută astăzi drept Baia Turcească a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea pe amplasamentul vechiului feredeu. Construită în stil eclectic, cu influențe orientale, păstrează simbolic memoria băii de altădată.

Redescoperirea Feredeului turcesc spune ceva important despre Iași: orașul are încă straturi întregi de istorie care nu au fost transformate în poveste publică. Turismul cultural nu se construiește doar din monumente mari, ci și din detalii care dau identitate unui loc.

Maura ANGHEL