* crizanteme, trandafiri, crini parfumați, frunze de stejar și ramuri de brad îmbracă în 2026 baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane * în spatele aranjamentului floral se află familia Buștei din București, care revine la Iași pentru al 23-lea an consecutiv * povestea a început în 2004, într-o perioadă grea pentru familie, și s-a transformat într-o tradiție transmisă copiilor

În curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva începe, în fiecare toamnă, înainte ca raclele să fie scoase din Catedrală. Începe cu flori. Miercuri, 7 octombrie 2026, familia Buștei a revenit de la București pentru a îmbrăca baldachinul în care vor fi așezate moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Este al 23-lea an al unei tradiții care a devenit parte din imaginea marii sărbători a Iașului.

Baldachinul Sfintei Parascheva se îmbracă în florile toamnei

Pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din România au intrat miercuri, 7 octombrie, într-una dintre etapele sale cele mai vizibile. În curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a început decorarea baldachinului în care, din dimineața zilei de 8 octombrie, vor fi așezate spre închinare sfintele moaște. Pentru decorul din 2026, familia Buștei a ales în special culorile toamnei. Crizantemele sunt completate de mai multe soiuri de trandafiri, crini parfumați, frunze de stejar – cunoscute în floristică sub numele de quercus – și crenguțe de brad. Printre florile alese se află și un soi de trandafir ale cărui petale, la deschidere, capătă forma unei inimi.

Florile au ajuns la Iași în mare parte în stadiul de boboc. Alegerea nu este întâmplătoare: aranjamentul trebuie să rămână proaspăt pe durata zilelor de pelerinaj, iar florile se deschid treptat după montarea lor pe baldachin.

O promisiune făcută în 2004 a devenit tradiție la Iași

Povestea familiei Buștei nu a început ca o afacere de imagine și nici ca un proiect legat de sărbătorile Iașului. În 2004, Ion și Florentina Buștei treceau printr-o perioadă financiară dificilă. Au început atunci să vină de la București la Iași și, timp de mai multe luni, s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva. Familia spune că perioada grea a fost depășită, iar gestul de a împodobi baldachinul a apărut ca o formă de mulțumire.

Documentele și mărturiile publicate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei fixează începutul tradiției în anul 2004. Florentina Buștei povestea că ideea i-a aparținut soțului său: după mai multe drumuri la Iași, acesta și-a dorit ca, la hram, să „îmbrace” baldachinul în flori. Din acel moment, familia s-a întors în fiecare toamnă.

Au trecut 23 de ani, iar gestul nu a rămas doar al părinților. Copiii au crescut odată cu această tradiție.

Maria Buștei avea 12 ani când a venit prima dată pentru împodobirea baldachinului. Astăzi participă la organizarea întregului transport și la pregătirea florilor.

„Când am venit prima dată aici aveam 12 ani. Acum este al XXIII-lea an în care primim această binecuvântare de a veni la Sfânta Cuvioasă și a-i aduce flori”, spune Maria Buștei.

În anii trecuți, pregătirea aranjamentelor începea încă de la București și implica aproximativ 20 de oameni. Florile erau sortate, hidratate și pregătite cu câteva zile înainte de plecare. Familia a povestit chiar despre anii în care plantele au rezistat neobișnuit de mult, inclusiv în perioada pandemiei, când transportul și montarea au fost amânate.

În 2026, întregul decor necesar baldachinului a fost organizat astfel încât să ajungă la Iași într-o singură mașină.

Pelerinajul se desfășoară până pe 15 octombrie, iar punctul central rămâne ziua de 14 octombrie, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Clara DIMA