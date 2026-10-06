Bani în plus pentru pensionari, în decembrie! Cine primește până la 500 de lei

Veste importantă pentru pensionarii cu venituri mici, chiar înainte de sărbători. În luna decembrie 2026 intră a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, iar suma poate ajunge la 500 de lei, în funcție de veniturile pensionarului.

Sprijinul se acordă pensionarilor ale căror venituri lunare cumulate din pensii nu depășesc 3.000 de lei. Mai mult, banii vin automat. Beneficiarii nu trebuie să depună cereri la casele de pensii.

Cine poate primi cei 500 de lei

Valoarea ajutorului diferă în funcție de venitul lunar: 500 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv; 400 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei; 300 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Ajutorul acordat pe parcursul întregului an ajunge, astfel, la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit. Plata este împărțită în două tranșe egale: prima a fost acordată în luna mai, iar a doua vine în decembrie.

Atenție însă: pentru tranșa din decembrie contează veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie 2026.

În calcul intră pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari. Dacă o persoană primește mai multe astfel de venituri, acestea sunt cumulate pentru stabilirea plafonului.

Banii intră automat

Pensionarii care îndeplinesc condițiile nu trebuie să facă drumuri la ghișee și nici să depună solicitări. Plata se face din oficiu, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Măsura se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Pentru cei cu venituri din pensii de peste 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă.

Și în cazul pensiilor de urmaș există o regulă distinctă: sprijinul poate fi acordat fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Astfel, pentru pensionarii cu venituri mici, plata din decembrie poate reprezenta un sprijin important exact în perioada în care cheltuielile cresc. Până la 500 de lei pot ajunge în plus la cei cu pensii de cel mult 1.500 de lei, fără cerere și fără drumuri suplimentare la casa de pensii.