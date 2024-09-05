Bătaie cu pietre între două surori vecine, din pricina unui gard

* soţul învingătoarei de pe teren a dat o mână de ajutor, a lovit cu patentul * cei doi soţi au fost condamnaţi şi au atacat sentinţa, susţinând că vecina sărise la ei cu toporul

Surorile Elena M. şi Mariana P. din Dumeşti au gospăodăriile învecinate, gardul despărţitor dintre cele două curţi fiind un vechi motiv de conflict între ele, care a degenerat într-o luptă rurală de tip medieval. Elena tcmai îndreptase gardul şi-l aşezase pe făgaşul care credea că-i cel corect, când din casa lor au ieşit soţii Mariana şi Gheorghe P. Peisajul din faţa ochilor n-a fost deloc pe placul lor. Gardul mutat cu câteva zeci de centimetri dincolo de htul despărţitor.

Mariana n-a stat să aştepte explicaţii, a pus mâna pe nişte pietre şi a început să arunce cu ele în direcţia Elenei. Nici aceasta n-a stat cu mâinile în sân, a răspuns cu aceeaşi monedă. Cum lupta nu se mai sfârşea, pietre erau cu duiumul şi puteau fi refolosite, Gheorghe a intervenit decisiv. A liniştit-o pe Elena cu o lovitură de patent în moalele capului.

După ce a ieşit din spital, Elena a făcut plângere penală împotriva surorii şi cumnatului, acuzându-i de violenţă în familie. A ataşat certificatul medico-legal, care specifica faptul că avusese nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale.

La capătul a aproape şapte ani de înfăţişări, expertize şi contraexpertize, Elena a obţinut o primă victorie, sora şi cumnatul fiind condamnaţi la câte un an, dar cu suspendare. În schimb, au fost puşi să plătească Elenei despăgubiri de 10.000 lei.

Nemulţumiţi, soţii au atacat sentinţa, atât prin prisma laturii penale, cât şi a celei civile. Pentru că, în opinia lor, Elena provocase scandalul, deci ea ar fi trebuit condamnată, nicidecum să primească 10.000 lei.

Magistraţii Curţii de Apel au studiat întregul dosar şi au decis că rămâne aşa cum a stabilit prima instanţă. Sentinţa pronunţată în data de 4 septembrie a.c. e definitivă. Soţii mai au de plătit în plus 800 lei, cheltuieli judiciare. Claudiu CONSTANTIN