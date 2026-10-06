Bazinul olimpic din Iași, îngropat, după 36 de ani de blocaj. Proiectul a fost eliminat de pe lista CNI

Este una dintre cele mai lungi povești de așteptare din Iași! Un bazin olimpic început în urmă cu 36 de ani nu a fost finalizat nici până astăzi, iar proiectul din zona Grădinari primește o nouă lovitură: a fost eliminat din lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Povestea începe în 1990, când un teren de 48.247 de metri pătrați a fost transferat din administrarea Primăriei Iași către Institutul Politehnic, actuala Universitate Tehnică „Gheorghe Asachi”, pentru construirea unei baze sportive studențești. În același an au început lucrările, în baza unei autorizații de construire.

Investiția n-a putut să iasă din labirintul administrativ

Aplicarea legislației privind proprietatea publică și restituirea proprietăților a dus la emiterea unor titluri de proprietate în favoarea foștilor proprietari. Consecința a fost dramatică: suprafața disponibilă pentru investiție s-a redus succesiv, de la 48.247 mp la doar 5.917 mp.

Cu alte cuvinte, proiectul a rămas fără terenul pe care fusese gândit inițial și a trebuit reproiectat.

Dar problemele nu s-au oprit aici. Bazinul de înot acoperit nu a beneficiat de alocările bugetare necesare pentru continuarea și finalizarea lucrărilor. Universitatea susține că propriile resurse financiare nu au fost suficiente pentru o investiție de asemenea amploare, banii fiind direcționați cu prioritate către procesul educațional, infrastructura universitară și alte proiecte. Rezultatul? 36 de ani de așteptare.

Obiectivul a fost eliminat din lista de sinteză

Acum, însă, apare o nouă problemă. Obiectivul fusese inclus pe lista de sinteză a Subprogramului „Bazine de înot” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării prin CNI. Însă, potrivit Ministerului Dezvoltării, după intrarea în vigoare a OUG 87/2025, beneficiarii trebuiau să transmită, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a bugetului de stat pe 2026, solicitarea de menținere a obiectivului pe listă.

Solicitarea pentru bazinul din Iași nu a fost transmisă în termen, iar consecința este clară: obiectivul a fost eliminat din lista de sinteză, iar proiectul de ordin prin care sunt aprobate noile liste se află în procedură de avizare și aprobare.

Practic, după 36 de ani în care investiția nu a reușit să fie dusă la capăt, proiectul pierde și poziția pe lista programului prin care putea spera la finanțare.

Există însă o posibilă ieșire din acest blocaj. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Primăria Iași poartă discuții avansate pentru transferul obiectivului către municipalitate, în vederea continuării și finalizării lucrărilor.

Ministerul Dezvoltării transmite că, după clarificarea situației juridice a amplasamentului, poate fi depusă o nouă solicitare de realizare a obiectivului prin PNCIPS.

Cu alte cuvinte, după 36 de ani, Iașul ar putea fi nevoit să mai facă încă un pas înapoi pentru a încerca să repornească proiectul.

Un bazin olimpic început în 1990, redus de retrocedări de la aproape 50.000 de metri pătrați la mai puțin de 6.000, rămas fără finanțare și blocat timp de trei decenii și jumătate ajunge, în 2026, din nou în fața birocrației.

După 36 de ani, întrebarea nu mai este când va fi inaugurat Bazinul Olimpic de la Grădinari, ci dacă proiectul va reuși, în sfârșit, să iasă din hârtii. Daniel BACIU