Bilete de la 23 de euro pentru cursele TAROM

Compania TAROM pune în vânzare, în perioada 14 - 16 octombrie 2024, bilete de avion la tarife începând de la 23 euro, pentru zborurile într-un singur sens, pe toate rutele interne, a anunţat luni operatorul aerian naţional.

Oferta este valabilă pentru călătorii începând din 11 noiembrie 2024.

"Aşadar, din nou, la început de săptămână puteţi face o alegere bună scurtând distanţa şi călătorind în România de la 23 euro pentru un zbor într-un singur sens (dinspre destinaţiile interne spre Bucureşti), 47 euro (dinspre Bucureşti către destinaţiile interne), respectiv 69 euro pentru un zbor dus-întors. Tariful include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kg, iar toţi pasagerii noştri beneficiază de check-in gratuit", se arată într-un comunicat al companiei.

Biletele sunt disponibile pentru vânzare atât pe site-ul www.tarom.ro, cât şi prin intermediul agenţiilor proprii sau al agenţilor autorizaţi.