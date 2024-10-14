„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Bilete de la 23 de euro pentru cursele TAROM

Compania TAROM pune în vânzare, în perioada 14 - 16 octombrie 2024, bilete de avion la tarife începând de la 23 euro, pentru zborurile într-un singur sens, pe toate rutele interne, a anunţat luni operatorul aerian naţional.

Oferta este valabilă pentru călătorii începând din 11 noiembrie 2024.

"Aşadar, din nou, la început de săptămână puteţi face o alegere bună scurtând distanţa şi călătorind în România de la 23 euro pentru un zbor într-un singur sens (dinspre destinaţiile interne spre Bucureşti), 47 euro (dinspre Bucureşti către destinaţiile interne), respectiv 69 euro pentru un zbor dus-întors. Tariful include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kg, iar toţi pasagerii noştri beneficiază de check-in gratuit", se arată într-un comunicat al companiei.

Biletele sunt disponibile pentru vânzare atât pe site-ul www.tarom.ro, cât şi prin intermediul agenţiilor proprii sau al agenţilor autorizaţi. 

