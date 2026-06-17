Blitz-control la Iași: 10 mașini verificate, 11 sancțiuni!

* șoferii, prinși în flagrant la trecerea peste calea ferată

Acțiune fulger a polițiștilor rutieri în zona de treceri la nivel cu calea ferată din Iași, unde o verificare aparent de rutină s-a transformat într-un nou semnal de alarmă privind disciplina în trafic.

În doar câteva ore, echipajele din cadrul Biroului Rutier Iași și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi au verificat 10 autovehicule, însă bilanțul a fost unul care ridică serioase semne de întrebare: 11 sancțiuni aplicate, adică mai multe amenzi decât vehicule oprite.

Cea mai mare parte a abaterilor - nu mai puțin de 8 cazuri - vizează ignorarea semnificației indicatoarelor la trecerea la nivel cu calea ferată, una dintre cele mai riscante manevre din trafic, acolo unde o secundă de neatenție poate face diferența dintre viață și tragedie.

Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 2.227 de lei, dar autoritățile atrag atenția că miza reală nu este amenda, ci prevenirea unor accidente feroviare cu potențial devastator.

Într-un județ în continuă expansiune rutieră precum Iași, astfel de rezultate arată că problema nu este lipsa controalelor, ci persistența unui comportament rutier care continuă să ignore regulile elementare de siguranță la barieră. Andrei TURCU