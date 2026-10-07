Bomba din Parlament vine de la Vaslui! Drogurile pentru consum propriu ar putea fi scoase din sfera penală!

Schimbare radicală propusă în România în războiul împotriva drogurilor! Senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu a depus la Senat un proiect de lege prin care deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera penală și transformată în contravenție.

Dacă proiectul trece, persoanele prinse cu droguri pentru consum propriu nu vor mai risca, în această situație, pedeapsa cu închisoarea, ci o amendă între 1.000 și 3.000 de lei. Drogurile rămân ilegale, iar traficul rămâne infracțiune și va fi sancționat în continuare penal.

Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu.

Argumentul proiectului este unul exploziv: statul român ar fi ajuns să consume o parte importantă din resursele aparatului penal pentru consumatori, în timp ce traficanții reprezintă ținta reală a luptei împotriva criminalității organizate.

Potrivit datelor invocate în expunerea de motive, dosarele de droguri reprezintă 77,51% din activitatea DIICOT, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate penal sunt consumatori.

Cifrele privind condamnările sunt și mai spectaculoase. Între 2016 și 2025, condamnările definitive pentru deținere în vederea consumului propriu au explodat de la 78 la 520, adică de aproape șapte ori. În schimb, condamnările pentru trafic au crescut de la 672 la 873, aproximativ 30%.

Și diferența financiară este uriașă: în 2024, pentru fiecare leu cheltuit pentru prevenirea și asistarea consumatorilor, statul ar fi alocat aproximativ 51 de lei componentei polițienești represive.

„Am umplut dosarele procurorilor cu tineri prinși cu un gram, în timp ce traficanții adevărați ne scapă printre degete”, susține Victoria Stoiciu.

Senatoarea spune că dezincriminarea nu înseamnă legalizare, ci mutarea accentului de la pedeapsă spre sănătate și asistență.

Măsura ar urma direcția recomandată de OMS, sistemul ONU și Grupul Pompidou și este deja aplicată în peste 50 de jurisdicții.

Dacă proiectul va fi adoptat, România ar putea schimba fundamental modul în care tratează consumatorul de droguri: mai puțină închisoare, mai multă amendă și, cel puțin în teorie, mai multe resurse pentru cei care vând droguri și pentru cei care au nevoie de ajutor. Carmen DEACONU