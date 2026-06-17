Copii, adolescenți și adulți din România și Republica Moldova au fost premiați la ediția a 34-a a competiției literare organizate de MNLR Iași.

Concursul a luat naștere în urmă cu mai bine de trei decenii, în atmosfera Bojdeucii din Țicău, primul muzeu literar din România. Și la această ediție, zeci de copii, adolescenți și adulți din România și din afara granițelor și-au înscris poveștile în competiție.

Textele au fost analizate de un juriu format din dr. Diana Vrabie, președinta juriului, alături de Anca Vieru-Guguianu și Cătălin-Mihai Ștefan.

Emilia Teut, câștigătoarea categoriei Copii

La categoria Copii, Premiul I i-a fost acordat Emiliei Teut, din Chișinău. Premiul al II-lea a fost obținut de Andreea Rusen, din Constanța, iar Premiul al III-lea i-a revenit Anei Dumitrescu, din București.

Rezultatul a confirmat caracterul internațional al competiției, care a continuat să atragă participanți atât din România, cât și din comunitățile românești aflate în afara țării.

La categoria Adolescenți, Premiul I a fost câștigat de Cristina Bianca Mărculescu, din București. Juriul a decis să nu acorde Premiul al II-lea, iar Premiul al III-lea i-a revenit Cosminei Maria Grecu, din satul Menții din Dos, comuna Borăscu, județul Gorj.

Decizia de a nu atribui unul dintre premii a reflectat exigența evaluării și respectarea criteriilor stabilite pentru textele înscrise în concurs.

La categoria Adulți, Premiul I i-a fost acordat Angelicăi Manole, din Vaslui. Daniela Toms, din București, a obținut Premiul al II-lea, iar Elena Mărunțelu, din Conțești, județul Teleorman, a primit Premiul al III-lea.

Prin participarea autorilor din localități diferite, concursul a reunit voci literare și stiluri diverse, de la povești scrise de debutanți până la texte semnate de autori care aveau deja experiență literară.

Cinci autori au primit premii speciale

Premiul Bojdeucii „Ion Creangă” le-a fost acordat Anei Aiordăchioaie, din Popești-Leordeni, județul Ilfov, și Giuliei Alexandra Deac, din localitatea Strâmba, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Premiul „Mirel Cană” i-a revenit lui Nicolae Ariton, din Tulcea, iar Premiul Asociației „Patrimoniu pentru comunitate” Iași a fost obținut de Irina-Teodora Marolicaru, din Huși, județul Vaslui.

Prin organizarea unei noi ediții, Concursul Național de Povești „Ion Creangă” a continuat tradiția începută la Bojdeuca din Țicău și a oferit autorilor de toate vârstele posibilitatea de a-și vedea creațiile recunoscute și publicate.

Maura ANGHEL