Câștigul salarial mediu brut la Iași, în creștere cu 15% față de anul trecut

* câștigul salarial mediu net a ajuns în luna iunie 2024, în județul Iași, la 5.013 de lei, cu 3,1% mai mic față de cel înregistrat la nivel național

La data de 30 iunie 2024, numărul de salariați din județul Iași înregistra un efectiv de 196.189 de salariați, în creștere cu 2.602 de persoane (+1,3%) comparativ cu aceeași lună din anul 2023 și cu 5 persoane față de sfârșitul lunii mai 2024. În luna iunie 2024, câștigul salarial mediu nominal brut în județul Iași a fost de 8.205 lei, înregistrând o creștere de 15% față de aceeași lună din anul anterior.

Câștigul salarial mediu net a ajuns în luna iunie 2024, în județul Iași, la 5.013 de lei, în creștere cu 11,4% comparativ cu luna iunie 2023. Față de luna mai 2024, câștigul net a crescut cu 0,3%, iar câștigul brut cu 0,9%, arată datele făcute publice de Direcția Județeană de Statistică (DJS).

În comparație cu media națională, câștigul salarial mediu net din județul Iași în luna iunie 2024 a fost cu 3,1% mai mic față de cel înregistrat la nivel național, se mai arată în informarea Direcției Județene de Statistică. Pe grupe mari de activități, câștigul salarial mediu nominal net din iunie 2024 a evoluat favorabil atât față de iunie 2023, cât și față de luna mai 2024.

Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a fost în luna iunie 2024 de 106,2% comparative cu aceeași lună a anului trecut. Edi MACRI