Sport de performanță, intrare liberă și un model rar de organizare exclusiv privată. Campionatul Național de Volei pe Nisip BRIZO 2026 revine la Iași, la Baza Sportivă Brizo din Aroneanu, între 27 și 30 august. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Rudali, în parteneriat cu Federația Română de Volei, și marchează ediția aniversară cu numărul 5. În doar câțiva ani, turneul a devenit unul dintre reperele voleiului pe nisip din România.

Intrare liberă și zero taxe pentru sportivi

Una dintre particularitățile evenimentului este modelul de acces. Potrivit organizatorilor, toate edițiile organizate până acum au avut intrare liberă pentru public și zero taxă de participare pentru sportivi. Aceeași regulă va fi păstrată și în 2026.

Pentru spectatori, asta înseamnă acces gratuit la un campionat național. Pentru sportivi, înseamnă participare fără costuri de înscriere, într-o competiție care și-a propus să susțină performanța, nu să o taxeze. Organizatorii spun că, de-a lungul anilor, premiile oferite la BRIZO au stabilit recorduri naționale în voleiul pe nisip românesc. Pentru ediția din acest an, obiectivul anunțat este depășirea propriului record și ridicarea standardului competițional la un nou nivel.

Un eveniment sportiv național fără bani publici

Ediția din 2026 vine și cu o miză administrativă: este al treilea an consecutiv în care competiția este organizată fără contribuții din partea autorităților publice. Campionatul este susținut exclusiv de mediul privat.

Într-un oraș în care multe evenimente mari depind de finanțări publice, BRIZO propune un alt model: sport național construit prin parteneriate private, continuitate și investiție în comunitate. Organizatorii menționează sprijinul partenerului tradițional Rodotex, prezent încă de la primul turneu din 2021. Detaliul poate transforma competiția într-un studiu de caz pentru Iași: cum poate fi crescut un eveniment sportiv de nivel național fără să apese pe bugetul public, dar cu impact asupra imaginii orașului, asupra comunității sportive și asupra economiei locale de weekend.

De la terenul de joc la comunitatea BRIZO

BRIZO nu este prezentat doar ca un campionat, ci ca o experiență construită în jurul sportivilor, voluntarilor, partenerilor și spectatorilor. În edițiile anterioare, competiția a inclus momente speciale precum Seara Partenerilor și a Voluntarilor, organizată tradițional sâmbătă, înaintea finalelor, și Seara Campionilor, organizată duminică, după meciurile decisive.

Aceste evenimente conexe dau turneului o dimensiune de comunitate. Sportivii nu vin doar pentru meciuri, iar spectatorii nu asistă doar la o competiție. În jurul terenurilor de nisip se construiește, an de an, o atmosferă de festival sportiv, cu socializare, recunoaștere și celebrarea performanței.

Pentru Iași, astfel de competiții contează și dincolo de sport. Ele aduc public, vizibilitate, consum local, mișcare în zona de servicii și un motiv în plus pentru ca orașul să fie asociat cu evenimente de vară bine organizate.

Vizibilitate națională pentru Iași

BRIZO este unul dintre puținele evenimente sportive private din România care au beneficiat constant de expunere media națională. Potrivit organizatorilor, TVR Iași a transmis în direct semifinalele și finalele la fiecare ediție, iar în ultimii doi ani competiția a fost transmisă și pe TVR Sport.

Dan DIMA