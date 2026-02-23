Începutul unui nou modul aduce întotdeauna cu sine entuziasm și așteptări, iar la Școala Primară Euroed Iași, această energie a fost valorificată ieri din plin. Activitățile didactice clasice s-au împletit armonios cu educația non-formală, într-o dovadă că învățarea autentică se petrece adesea dincolo de manual și tablă.

Educația non-formală nu vine să înlocuiască școala tradițională, ci o completează în cel mai firesc mod cu putință. Ea oferă copiilor spațiul să exploreze, să experimenteze și să descopere prin trăire directă – competențe pe care nicio lecție clasică nu le poate transmite singură. Tocmai această îmbinare echilibrată între formal și non-formal definește filozofia educațională de la Euroed Iași și face diferența în formarea elevilor de azi.

Iar clasa a IV-a, coordonată de prof. înv. Dana Vacariu, a trăit astăzi exact această experiență. Tema zilei? Publicitatea, un domeniu fascinant, prezent la tot pasul în viața copiilor, dar pe care puțini îl înțeleg cu adevărat din interior. Elevii au intrat, pentru câteva ore, în culisele lumii reclamelor și au descoperit cum se construiește un mesaj publicitar profesionist: de la primele idei puse pe hârtie, la scrierea scenariului, distribuirea rolurilor și, în cele din urmă, la livrarea mesajului în fața celorlalți.

Subiectele scenariilor au stârnit hohote de râs încă din momentul în care au fost anunțate: Ochelarii care îți dublează orice notă mică, Rigla care măsoară plictiseala sau Ghiozdanul care devine mai ușor pe măsură ce îl umpli. Hazlii, absurde și pline de imaginație, aceste povești i-au provocat pe copii să gândească creativ, să găsească un mesaj convingător și să îl livreze cu umor și naturalețe, o misiune deloc ușoară, dar cu atât mai savuroasă!

Lecția cea mai prețioasă a zilei a venit poate pe neașteptate: nu contează doar ce spui, ci mai ales cum spui. Vocea, tonul, privirea, gesturile – limbajul corpului s-a dovedit a fi un instrument la fel de puternic ca textul în sine. Curiosi, creativi și curajoși, micii „publicitari" au experimentat, au râs și au încercat din nou – exact cum se întâmplă în lumea reală.

Un element care a dat o notă aparte acestei activități a fost prezența câtorva părinți, care au ales să fie alături de copiii lor, păstrând astfel tradiția legăturii strânse dintre familie și mediul de studiu, atât de caracteristică spiritului Euroed.

Maura ANGHEL