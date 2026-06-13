Casă cuprinsă de flăcări în Valea Adâncă. Pompierii au intervenit de urgență cu forțe impresionante

Momente de panică în această după-amiază în localitatea Valea Adâncă, din comuna Miroslava, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o casă bătrânească, mobilizând de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

Alarma a fost dată după ce locuința, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, a fost cuprinsă de flăcări, existând riscul ca incendiul să se extindă rapid la construcțiile și bunurile aflate în apropiere.

Intervenția a fost una contracronometru. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat, aparținând Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Nu mai puțin de 13 pompieri militari au fost mobilizați pentru a ține situația sub control, în sprijin intervenind și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Primele informații sunt încurajatoare: până la această oră nu au fost raportate victime. Cu toate acestea, misiunea salvatorilor rămâne una dificilă, deoarece focul se manifesta violent la nivelul locuinței, iar prioritatea pompierilor este limitarea propagării incendiului și protejarea gospodăriilor învecinate.

Locuitorii din zonă au privit cu îngrijorare desfășurarea de forțe, în timp ce echipajele operative au acționat pentru localizarea focarelor și lichidarea incendiului. În astfel de situații, fiecare minut contează, iar intervenția rapidă poate face diferența dintre pagube limitate și un dezastru de proporții.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor specifice de către specialiștii ISU Iași.

Misiunea este în continuare în dinamică, iar pompierii rămân la fața locului pentru a se asigura că toate focarele sunt lichidate și că pericolul a fost complet înlăturat. Andrei TURCU