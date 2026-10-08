CFR Călători suplimentează trenurile pentru Hramul Sfintei Parascheva

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate momente ale anului. CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Moldova, în contextul pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cel mai mare pelerinaj ortodox din România.

În perioada 8–15 octombrie 2026, trenurile care au ca destinație sau punct de plecare Iașul vor avea vagoane suplimentare, în limita parcului disponibil, pentru a face față numărului mare de călători.

Iar în perioada de vârf, 11/12–14/15 octombrie, CFR Călători introduce și trenuri suplimentare directe între București Nord și Iași, în ambele sensuri.

Astfel, în perioada 11/12–14/15 octombrie va circula trenul IR 1659/IR 1968, cu plecare din București Nord la ora 22:20, pe ruta Pașcani – Vatra Dornei Băi H, cu vagoane directe către Iași. Acestea vor ajunge în capitala Moldovei la 05:15.

În sens invers, în perioada 12–15 octombrie, trenul IR 1654/IR 1969 va circula pe ruta Suceava – Pașcani – București Nord, cu plecare din Suceava la 12:28 și sosire în București Nord la 18:56. Garnitura va avea și vagoane directe de la Iași, cu plecare la ora 12:00.

CFR Călători îi avertizează pe pasageri că, în zilele de vârf, locurile se pot epuiza rapid și recomandă utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul zilnic.

Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile, dar și din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj.

Compania recomandă rezervarea din timp, pentru ca numărul de vagoane să poată fi adaptat cât mai eficient la cererea de transport.

Pelerinii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare situația trenului, inclusiv eventualele întârzieri și ora estimată de sosire. Informațiile pot fi obținute prin INFO CFR – 0219521, de la personalul din stații sau prin aplicația „Trenul Meu”, unde poate fi introdus numărul exact al trenului.

În perioada următoare, Iașul va deveni punctul de întâlnire pentru sute de mii de pelerini, iar CFR Călători își adaptează programul pentru a face față valului de călători care se îndreaptă spre capitala Moldovei.

Pentru cei care vin la Hramul Sfintei Parascheva, mesajul CFR este clar: rezervați din timp și verificați trenul înainte de plecare. În zilele de vârf, cererea va fi uriașă. Daniel BACIU