Cinci ani la dezalcoolizare, în Penitenciarul Iaşi

Valentin M. are 44 de ani şi s-a căsătorit, în 1999, cu Viorica, o femeie de aceeaşi vârstă cu el şi din aceeaşi comună, Bivolari. Nu aveau unde să stea şi, fiind zilieri, nici n-au cum să strângă banii necesari ridicării unei locuinţe. Chiar la ţară, construcţiile începuseră să se scumpească abrupt. Mama Vioricăi, acum în vârstă de 74 de ani, i-a invitat să stea în dărăpănătura ei, s-a mulţumit cu o singură cameră, cu acces separat. Căsnicia începuse frumos.

La scurt timp, au venit pe lume cei doi copii ai cuplului. Cheltuielile familiei au crescut vertiginos, nu mai făceau faţă, aşa încât, din 2011, au început certurile între ei. S-au pus pe băut vârtos, se îmbătau aproape seară de seară şi începeau scandalurile. Mai întâi, au fost înjurători, s-a ajuns rapid la palme, au urmat, inevitabil, loviturile de picior.

În seara de 30 iunie 2024, omorul a fost evitat prin pur noroc. Era în jurul orei 19.00, băuţi zdravăn, soţii s-au luat iarăşi la ceartă. Nimeni nu poate spune motivul. Cert şi dovedit e că Valentin s-a apucat să-şi lovească isteric, cu maximă sălbăticie nevasta.

La un moment dat, e s-a prăbuşit la sol, sângera puternic la nivelul feţei, Viorica nu mai mişca în niciun, el s-a culcat liştit. Doua zi, când s-a trezit, femeia era tot acolo. Însă în loc să sune la 112, a ieşit afară şi s-a apucat de trebăluit prin curte.

Comportamentul lui a frapat-o pe sora victimei, care locuieşte în casă învecinată. A ieşit, a întrat în locuinţa soţilor şi s-a îngrozit la vederea tabloului.A chemat imediat o ambulanţă cu medic. Viorica încă mai trăia. Şi-a revenit la spital, a spus cine o maltratase.

Valentin a fost încătuşat în aceeaşi, trimis apoi în arestul preventiv. Judecata a început tot cu el după gratii. La proces, inculpatul a declarat, cu sinceritate şi nepăsare dezarmante: „ne-am certat şi am lovit-o cu pumnul, cu picioarele. Nu ştiu dacă am lovit-o de 10, 20, 40 de ori, nu am idee, eram băut. Ea era în stare de ebrietate, era băută şi nu putea să fugă”.

Prin sentinţa pronunţată la finele săptămânii trecute, maginstraţii la Tribunalul Iaşi l-au trimis la dezalcoolzare. Dar nu la Socola, ci la Peniternciarul Iaşi. O cură care va dura cinci ani şi şase luni. Claudiu CONSTANTIN