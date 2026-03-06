CNPP schimbă regulile jocului: cum să nu pierzi ani prețioși înainte de pensionare

* un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, adică mai mult de cinci salarii minime nete

Iașul și întreaga țară se confruntă cu un fenomen alarmant: tot mai mulți români descoperă, în pragul pensionării, că nu au suficientă vechime pentru a ieși la pensie. Ani lipsă, contribuții neînregistrate sau firme dispărute fac ca visul ieșirii la pensie să se transforme într-un coșmar administrativ.

Numerele vorbesc de la sine: în 2025, au fost încheiate 505 contracte pentru achitarea contribuțiilor la sistemul public de pensii. Dintre acestea, 313 contracte vizau plata retroactivă pentru perioade neacoperite, iar 192 contracte pentru plata contribuției pe viitor, în baza articolului 6 alin. 2 din Legea nr. 360/2023.

Costul nu este deloc mic: aproximativ 1.013 lei pe lună pentru fiecare an de vechime, adică peste 12.000 de lei pe an! Iar veștile nu se opresc aici. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește la 4.325 de lei, iar contribuția la pensie va urca la 1.082 lei pe lună, ceea ce înseamnă că un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, adică mai mult de cinci salarii minime nete.

Ce trebuie să știi despre condițiile de pensionare

Sistemul de pensii din România este nemilos: pentru pensionarea la limită de vârstă, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar pentru pensionarea anticipată, cel puțin 35 de ani de contribuții. Mulți români află însă, abia la depunerea dosarului, că nu îndeplinesc aceste cerințe. Uneori din vina statului, alteori din cauza angajatorilor care nu și-au plătit obligațiile.

Pentru cei care nu au suficientă vechime, există două opțiuni: așteptarea până la vârsta standard de pensionare, cu doar 15 ani de contribuții necesari, sau cumpărarea anilor de vechime lipsă, o soluție legală, dar scumpă, care poate salva pensionarea mult așteptată.

Noua formulă de calcul schimbă regulile jocului

Din 1 ianuarie 2026, modul de calcul al vechimii în muncă se schimbă radical: zilele lucrătoare devin zile calendaristice, pentru a corecta discrepanțele dintre datele raportate de angajatori și cerințele legii pensiilor.

Practic, dacă ai lucrat 20 de zile într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, stagiul de cotizare se calculează astfel: 20 × 30 ÷ 22 = 27,27 zile calendaristice.

Această formulă poate salva sau compromite ani întregi de contribuții, mai ales pentru cei cu contracte part-time, perioade fără activitate sau mai multe locuri de muncă simultane.

Într-o realitate în care prețul unui an de vechime ajunge să coste cât cinci salarii minime, românii trebuie să se miște rapid pentru a nu fi prinși nepregătiți. Modificările legislative, creșterile salariale și calculele stricte ale CNPP fac ca fiecare lună lipsă să fie un pas pierdut către pensia mult așteptată.