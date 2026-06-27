Cod Roșu de caniculă, la Iași! Temperaturile vor urca până la 41 de grade!

Județul Iași se pregătește pentru unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. După avertizările succesive de Cod Galben și Cod Portocaliu emise pentru acest sfârșit de săptămână, meteorologii anunță că, începând de luni, 29 iunie, județul va intra sub Cod Roșu de caniculă, avertizarea fiind valabilă până miercuri, 1 iulie 2026.

Potrivit prognozei, temperaturile vor atinge valori extreme, cu maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă că riscul apariției problemelor de sănătate cauzate de căldură va fi foarte ridicat.

Recomandări către populație

În acest context, Consiliul Județean Iași face apel la populație să manifeste maximă prudență și să respecte recomandările autorităților pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și a expunerii prelungite la soare în intervalul 11:00 – 18:00, când radiațiile și temperaturile ating cele mai ridicate valori. De asemenea, este esențială hidratarea corespunzătoare pe tot parcursul zilei, fiind indicat consumul de apă și evitarea băuturilor alcoolice sau a celor cu un conținut ridicat de cofeină, care favorizează deshidratarea.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. Aceste persoane trebuie supravegheate permanent și ferite de expunerea la căldură.

Autoritățile atrag atenția și asupra unui pericol care se repetă în fiecare vară: copiii și animalele de companie nu trebuie lăsați sub nicio formă în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. Temperaturile din interiorul unui vehicul parcat la soare pot depăși rapid 60 de grade Celsius și pot avea consecințe dramatice.

Crește considerabil și riscul izbucnirii incendiilor de vegetație

Pe fondul secetei și al temperaturilor foarte ridicate, crește considerabil și riscul izbucnirii incendiilor de vegetație. Din acest motiv, este strict interzisă utilizarea focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate sau a resturilor vegetale.

Autoritățile le recomandă ieșenilor să dea dovadă de responsabilitate și solidaritate, să verifice starea rudelor și vecinilor în vârstă sau cu probleme de sănătate și să solicite imediat ajutor, prin apel la 112, dacă observă persoane aflate în dificultate.

Valul de căldură care va afecta județul Iași la începutul săptămânii viitoare se anunță unul excepțional, iar respectarea măsurilor de protecție poate face diferența între un disconfort temporar și o urgență medicală. Meteorologii avertizează că urmează zile cu temperaturi sufocante și nopți tropicale, în care valorile termice vor rămâne ridicate chiar și după apusul soarelui. Carmen DEACONU