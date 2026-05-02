Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a organizat etapa județeană a concursului de limba română „Vorbiți, scrieți românește!”, un proiect dedicat elevilor din clasele a III-a și a IV-a capabili de performanță.

Competiția, ajunsă la cea de-a patra ediție, își propune să dezvolte exprimarea corectă, scrierea caligrafică, creativitatea și apropierea copiilor de lectură. Evenimentul este legat și de tradiția celor 170 de ani de învățământ pedagogic ieșean, Colegiul „Vasile Lupu” fiind una dintre instituțiile de referință în formarea viitoarelor cadre didactice.

152 de elevi, 19 școli și participare din Republica Moldova

Ediția din acest an a reunit 152 de elevi, dintre care 131 au participat fizic, iar 19 online. Copiii au venit din 19 unități școlare, majoritatea din județul Iași, dar au fost prezenți și elevi din Bacău, Baia Mare și, pentru prima dată, din Republica Moldova.

Participarea a fost gratuită, iar concursul a fost deschis atât elevilor din Iași, cât și celor din alte județe. Organizatorii spun că interesul constant al copiilor arată nevoia unor competiții care nu măsoară doar rezultatul final, ci și bucuria de a scrie corect, expresiv și original.

Potrivit regulamentului, concursul s-a desfășurat în două etape: locală și județeană. Elevii au avut la dispoziție 90 de minute pentru a rezolva itemi de ortografie și pentru a redacta o compunere imaginativă.

Probele au urmărit dezvoltarea competențelor de receptare și redactare a mesajelor scrise, exersarea normelor actuale ale limbii române și folosirea unei exprimări nuanțate. Concursul este organizat și în contextul actualizării normelor limbii române prin DOOM³, ceea ce îl face relevant pentru școala de astăzi.

Limba română, între reguli, emoție și identitate

Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, consideră că exercițiul de scriere creativă propus elevilor are și o dimensiune de identitate națională. Concursul ar putea fi extins, în viitor, prin parteneriate cu școli românești din Europa, unde învață copiii românilor plecați la muncă, dar și cu școli românești din vecinătatea României.

În acest fel, competiția de la Iași poate deveni un spațiu de reconectare pentru copiii care păstrează, prin limbă, legătura cu identitatea românească.

Prof. dr. Genoveva Farcaș, directorul Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, partener al proiectului, descrie concursul ca pe o formă competițională atipică. Accentul nu cade doar pe premii și ierarhii, ci pe provocarea elevilor de a descoperi frumusețea limbii române prin acuratețea vorbirii, creativitate și bucuria de a comunica.

Această abordare este importantă într-o perioadă în care copiii comunică tot mai mult rapid, fragmentat și digital. Concursuri de acest tip îi ajută să își construiască răbdarea, atenția la detaliu, încrederea în propriul glas și capacitatea de a transforma ideile în texte coerente.

Premiu I acordat pentru prima dată

Pentru prima dată în istoria concursului, a fost acordat Premiul I. Distincția a fost obținută de un elev din clasa a III-a, care a obținut 99,25 de puncte. În total, vor fi acordate 20 de diplome, premii și mențiuni, în cadrul unui eveniment organizat la Iași cu prilejul manifestărilor dedicate poetului Mihai Eminescu.

Unul dintre mesajele transmise de o elevă participantă rezumă spiritul concursului: „Concursurile mă ajută să evoluez, iar greșelile mă fac să învăț”. Este, poate, cea mai simplă explicație pentru rostul unei competiții dedicate limbii române: nu doar performanță, ci și curajul de a încerca, de a greși și de a deveni mai bun.