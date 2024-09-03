La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Condamnat, după ce a condus 300 metri, având permisul suspendat

Lucian O. s-a ales cu o condamnare în urma unei stupide neglijenţe în trafic. Tânărul a luat prea din scurt o curbă la stânga, a atins uşor un autoturism staţionat, dar acest lucru s-a petrecut chiar în faţa unui echipaj de la Rutieră. Poliţiştii l-au tras pe dreapta, i-au cerut actele la control şi au constatat că are permisul suspendat pentru două luni. Pe motiv de depăşire a vitezei legale cu 56 km/h.

Soarta a continuat cu ironia. Tânărul se grăbea să ajungă la o staţie de taximetre din zona Capăt Păcurari. Tocmai fusese înştiinţat de soţie că fiica lor, care susţinea examenul de evaluare naţională, făcuse febră şi prezenta simptome de COVID-19. Lucian se panicase, se urcase la volan, deşi ştia că nu are dreptul. Dar a mizat pe faptul că, în cei 300 metri ce-i avea de parcurs, e prea mică probabilitatea de a se întâlni cu vreo patrulă. A estimat greşit şi s-a trezit cu dosar penal, apoi cu proces, pentru „conducere fără permis”.

Magistraţii n-au ţinut cont de circumstanţele invocate de el „nu justifică acţiunea de a conduce cu permisul suspendat, în contextul în care, acesta avea la dispoziţie alte opţiuni – apelarea la un serviciu de urgenţă (ambulanţă), solicitarea ajutorului unei persoane care deţinea permis de conducere, utilizarea serviciilor de transport”. Ca atare, a fost condamnat la şapte luni de închisoare, dar cu amânarea executării pedepsei. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 

