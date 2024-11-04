Conferințele de la Ateneu, dialog între artă și știință

Pe 9 noiembrie, la ora 18:00, Sala Unirii a Ateneului din Iași va găzdui cea de-a III-a ediție a proiectului cultural „Conferințe la Ateneu”, un eveniment care pune în dialog două domenii aparent distincte, dar surprinzător de complementare: arta și știința. Această ediție promite să ofere o incursiune fascinantă în neuroanatomie, prin ochii unui artist de geniu, Michelangelo, și în felul în care acesta a integrat cunoștințele anatomice în picturile din Capela Sixtină.

Invitații speciali sunt Maria Bilașevschi, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Iași, și academicianul prof. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, a căror colaborare va aduce perspective unice asupra operei lui Michelangelo. Tema aleasă, „Neuroanatomia ascunsă în picturile lui Michelangelo din Capela Sixtină”, va revela aspecte mai puțin cunoscute din arta renascentistă, oferind o imagine nouă asupra celebrului artist și a modului în care acesta a încorporat simboluri anatomice în frescele sale. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, renumit neurochirurg și profesor, va explora cum anumite elemente neuroanatomice se regăsesc în picturi, lăsând privitorii să contemple asupra unei viziuni duale, științifico-artistice. Criticul de artă Maria Bilașevschi va aduce în discuție semnificația culturală și artistică a acestor simboluri, precum și modul în care arta lui Michelangelo reflectă o cunoaștere profundă a corpului uman.

O călătorie între cunoaștere și inspirație

În timp ce frescele din Capela Sixtină sunt privite de majoritatea ca simple reprezentări biblice, cercetările recente sugerează că Michelangelo a inserat detalii anatomice în aceste opere, o dovadă a interesului său pentru corpul uman și structura sa complexă. Lucrări precum „Judecata de Apoi” sunt analizate pentru a descoperi aceste elemente ascunse, iar această conferință este o oportunitate unică de a descoperi sensuri noi și de a explora legătura profundă dintre artă și anatomie.

„ Cea de-a treia ediție a proiectului Conferințe la Ateneu promite a fi o seară deosebită, unde arta și știința se vor împleti într-o manieră captivantă. Nu ratați ocazia de a descoperi lucruri noi, de a interacționa cu idei inovatoare și de a vă lărgi orizonturile cunoașterii” , a spus Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al Ateneului Național din Iași. Pentru cei care doresc să participe, biletele pot fi achiziționate atât online, pe siteul Ateneului din Iași, cât și direct de la casieria instituției. Conferința se adresează atât pasionaților de artă, cât și celor interesați de știință, promițând o experiență culturală deosebită. Cea de-a treia ediție a conferințelor de la Ateneu subliniază cum pot coexista arta și știința, oferindu-le participanților o viziune nouă asupra operelor lui Michelangelo și aducând în discuție complexitatea neuroanatomică a creațiilor sale. Evenimentul este o invitație deschisă de a explora, alături de experți, tărâmurile unde imaginația artistică și cunoașterea științifică se intersectează într-un dialog fascinant și revelator.