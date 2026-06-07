Copaci doborâți în două zone importante ale orașului

Duminică agitată pentru pompierii ieșeni! Două intervenții succesive au fost solicitate în municipiul Iași după ce copaci au fost doborâți, punând în pericol traficul și bunurile din zonă.

Prima alertă a venit în cursul dimineții, prin intermediul numărului unic de urgență 112, după ce un copac s-a prăbușit pe bulevardul Tudor Vladimirescu, una dintre cele mai circulate artere din oraș. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Iași, cu o autospecială de stingere și un echipaj format din patru militari.

În timp ce această intervenție era în desfășurare, o nouă solicitare a pus pe jar echipajele ISU. De această dată, un copac s-a prăbușit direct peste un autoturism aflat pe Splai Bahlui – mal drept, provocând pagube materiale și blocând parțial zona.

Pentru a doua intervenție a fost mobilizat un echipaj al Detașamentului 2 de Pompieri Iași, care acționează cu o autospecială de stingere și cinci militari pentru degajarea copacului și eliminarea riscurilor pentru participanții la trafic.

Intervenții în lanț după rafalele de vânt

Pompierii au intervenit pentru tăierea și îndepărtarea arborilor căzuți, precum și pentru securizarea zonelor afectate. Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă autoturismul surprins sub copac a suferit avarii.

Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite staționarea autovehiculelor în apropierea arborilor și să manifeste prudență sporită în zonele unde vântul poate provoca ruperea crengilor sau căderea copacilor.

Ambele misiuni sunt în dinamică, iar pompierii monitorizează permanent situația pentru a interveni rapid în cazul apariției altor incidente generate de condițiile meteorologice. Andrei TURCU