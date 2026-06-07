Miopia devine una dintre problemele tăcute ale copilăriei urbane. Telefonul, tableta, școala digitală și lipsa timpului petrecut afară schimbă sănătatea vizuală a copiilor.

În Iași, oftalmologia începe să semene tot mai mult cu pediatria urbană: copii aduși la control pentru că nu mai văd bine la tablă, se apropie prea mult de ecran, clipesc des sau se plâng de dureri de cap după ore. În spatele fiecărei perechi noi de ochelari se vede aceeași schimbare de stil de viață: copilăria s-a mutat tot mai mult în telefon.

„Miopia nu este provocată doar de ecrane. Contează moștenirea genetică, timpul petrecut la activități de aproape, lumina naturală, somnul, vârsta și mediul în care crește copilul. Dar ecranul a schimbat radical proporțiile. Telefonul nu mai este doar distracție. Este instrument de școală, spațiu de socializare, televizor, joc, recompensă și uneori bonă digitală”, a spus Alina C, medic oftalmolog.

O meta-analiză publicată în 2025 în JAMA Network Open, care a inclus 45 de studii și 335.524 de participanți, arată o asociere clară între timpul petrecut pe ecrane și riscul de miopie. Riscul crește mai vizibil între una și patru ore de ecran pe zi, exact intervalul în care se află mulți copii și adolescenți.

Cererea pentru oftalmologia pediatrică este în creștere

În Iași există servicii de oftalmologie pentru copii atât în sistemul public, cât și în privat. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași funcționează un compartiment chirurgical de oftalmologie, devenit operațional la 1 noiembrie 2023 fiindcă tot mai mulți copii aveau probleme cu vederea. Pe lângă spitalul pediatric, în Iași sunt clinici private care anunță explicit consultații de oftalmologie pentru copii, inclusiv pentru miopie, ambliopie, „ochi leneș”, conjunctivită și prescriere de ochelari.

Copilul neatent poate fi, de fapt, copilul care nu vede bine

În clasă, miopia poate fi confundată ușor cu lipsa de atenție. Copilul nu copiază corect de la tablă, se foiește, întreabă des colegul, evită cititul sau spune că îl doare capul. La vârste mici, nu știe mereu să explice ce se întâmplă. Pentru el, lumea se vede așa cum s-a obișnuit să se vadă.

„La adolescenți, problema se ascunde și mai ușor. Telefonul oferă o lume perfectă pentru vederea de aproape. Tânărul poate citi, scrie, filma, juca și comunica fără să simtă imediat că vederea la distanță s-a schimbat. Semnalul apare abia la tablă, pe stradă, la sport sau la condus, mai târziu”, a mai spus dr. Alina C., apoi a adăugat că în clinica ei vin mulți copii și adolescenți.

Medicii oftalmologi atrag atenția că miopia apărută devreme trebuie urmărită, nu tratată superficial. Nu este doar o pereche de ochelari. Dioptriile pot crește, iar miopia mare poate aduce riscuri oftalmologice la vârsta adultă.

Două ore în aer liber, cea mai simplă prevenție

Una dintre recomandările tot mai repetate în literatura medicală este creșterea timpului petrecut afară. Copiii au nevoie de lumină naturală, de privit la distanță, de mișcare și de pauze reale de la activitățile de aproape. Nu este nevoie de soluții spectaculoase: parc, mers pe jos, joacă, sport, drumuri făcute fără mașină, timp fără telefon.

Problema este că orașul împinge copilul în sens invers. Școala cere teme, părinții lucrează mult, traficul consumă timp, after-school-ul ține copilul în interior, iar telefonul devine recompensa rapidă de seară. Așa apare copilul de ecran: nu neapărat dependent, nu neapărat neglijat, ci crescut într-un mediu în care privirea stă prea mult aproape.

Teona SOARE