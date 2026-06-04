În România sunt tot mai mulți copii exploatați în mediul online, iar fenomenul nu mai poate fi tratat ca o problemă îndepărtată. Pentru Iași, județ cu zeci de mii de elevi, univers digital intens folosit și comunități școlare mari, avertismentul este direct: pericolul poate începe dintr-un mesaj, o aplicație sau o conversație ascunsă.

Copiii din Iași, în fața unei amenințări care intră direct în telefon

Exploatarea copiilor în mediul online crește în România, iar specialiștii cer reformă legislativă, mai mulți anchetatori specializați, instrumente moderne de investigare și o implicare reală a părinților și profesorilor. Tema a fost discutată în cadrul unei dezbateri organizate de Centrul Internațional pentru Copii Dispăruți și Exploatați, unde a fost atrasă atenția că România se află într-o situație îngrijorătoare în privința materialelor de abuz sexual asupra copiilor găzduite online.

Pentru Iași, subiectul este cu atât mai important cu cât vorbim despre unul dintre cele mai mari centre educaționale ale țării, cu mii de copii și adolescenți conectați zilnic la rețele sociale, jocuri online, platforme de mesagerie și grupuri private. Pericolul nu apare întotdeauna spectaculos. Uneori începe cu un compliment, o cerere de fotografie, o conversație aparent banală sau un adult care se prezintă drept adolescent.

Valentin Vătăjelu, coordonator național împotriva traficului de persoane, a avertizat că România are nevoie de prevenție, investigații specializate, legislație adaptată, protecție reală pentru victime și responsabilizarea mediului digital. Declarația arată că fenomenul nu mai poate fi lăsat doar în grija familiei. Este nevoie de școală, poliție, servicii sociale, psihologi și platforme digitale care să reacționeze rapid.

Părinții trebuie să știe pe ce aplicații stau copiii

Una dintre cele mai mari vulnerabilități este ruptura dintre lumea digitală a copiilor și lumea adulților. Mulți părinți știu că fiul sau fiica lor „stă pe telefon”, dar nu știu exact unde: pe ce aplicații, cu cine vorbește, ce grupuri urmărește, ce fotografii trimite și cine îi cere discreție.

Loredana Urzică Mirea, director advocacy al Asociației Eliberare, atrage atenția că părinții și profesorii trebuie să fie în pas cu tehnologia folosită de copii. Asta nu înseamnă control agresiv, ci prezență, dialog și reguli clare. Copilul trebuie să știe că poate spune acasă dacă a primit mesaje ciudate, dacă este șantajat, dacă i se cer imagini intime sau dacă cineva îl amenință că va face publice anumite conversații.

În Iași, unde copiii folosesc intens telefonul pentru școală, socializare, jocuri și divertisment, prevenția ar trebui să intre firesc în discuțiile din familie și în orele de dirigenție. Nu este suficient ca elevii să știe să folosească aplicații. Ei trebuie să știe și cum se apără.

Semnele care ar trebui să-i alarmeze pe părinți

Exploatarea online nu lasă întotdeauna urme vizibile. De multe ori, schimbarea apare în comportament. Un copil care devine brusc retras, anxios, iritabil sau speriat când primește notificări poate trece printr-o situație de risc.

Specialiștii spun că părinții trebuie să fie atenți la anxietate, depresie, izolarea de prieteni și familie, reacții disproporționate, secrete excesive legate de telefon sau apariția unor obiecte mai scumpe decât își permite copilul în mod normal. Un alt semnal este refuzul de a merge la școală, schimbarea somnului, scăderea bruscă a rezultatelor sau teama de a rămâne fără telefon.

Aceste semne nu înseamnă automat că un copil este exploatat online, dar înseamnă că adultul trebuie să întrebe, să asculte și să nu pedepsească înainte de a înțelege. Rușinea și frica sunt armele prin care agresorii îi țin pe copii captivi.

Numărul 119 poate fi apelat de copii și adulți

În situațiile de abuz, exploatare, violență, hărțuire sau pericol, copiii și adulții pot suna la 119, numărul unic național pentru copii aflați în pericol. Serviciul este gratuit, confidențial și disponibil non-stop.

La 119 pot fi semnalate cazuri de abuz fizic, emoțional, psihic sau sexual, exploatare, neglijare, violență și hărțuire. Poate suna copilul, părintele, profesorul, vecinul, colegul sau orice persoană care află despre o situație de risc.

Pentru Iași, acest număr trebuie cunoscut în toate școlile, în cabinetele medicale, în centrele sociale și în familii. Un afiș pe hol nu este suficient. Copiii trebuie să știe concret că pot cere ajutor, iar adulții trebuie să știe că o suspiciune nu se ascunde „ca să nu fie scandal”, ci se semnalează.

Internetul nu este dușmanul, dar tăcerea este

Mediul online nu poate fi scos din viața copiilor. Este locul în care învață, comunică, se joacă, descoperă și își construiesc identitatea. Problema apare atunci când adulții renunță să mai fie prezenți acolo.

Pentru părinții din Iași, întrebarea nu mai este dacă un copil poate fi expus riscurilor online, ci cât de repede poate fi observat un semn de pericol. Un copil protejat nu este cel căruia i se ia telefonul fără explicații, ci cel care știe că poate spune adevărul fără să fie umilit, certat sau abandonat.

Exploatarea online începe adesea în tăcere. De aceea, prima formă de protecție rămâne dialogul: calm, repetat, fără panică, dar cu limite clare. Iar atunci când există un pericol, apelul la 119 poate face diferența dintre o traumă ascunsă și o intervenție la timp. Clara DIMA