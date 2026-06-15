Copil de 5 ani, înecat la ștrand! Familia acuză Primăria

Distracția de la începutul vacanței s-a transformat într-o tragedie la Iași. Un copil de numai 5 ani se află în stare gravă, în comă de dragul patru, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, după ce s-a înecat la ștrandul din municipiu.

Incidentul s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 19:00. Potrivit informațiilor preliminare, copilul se afla la ștrand alături de mai mulți adolescenți, cu vârste de 14-15 ani, însă fără să fie însoțit de un adult, așa cum prevede regulamentul. Aceștia ar fi sărit gardul cu puțin înainte de terminarea programului.

Minorul a fost observat în apă de un angajat al ștrandului, care l-a scos din bazin și a început imediat manevrele de resuscitare. Copilul a fost găsit într-o zonă unde adâncimea apei depășește 2,5 metri.

Băiatul și prietenii săi nu au intrat legal în incintă

Echipajul SMURD sosit la fața locului a continuat manevrele de resuscitare și l-a transportat la spital în stare critică. „Echipajul de terapie intensivă a continuat resuscitarea avansată, a intubat și ventilat copilul. Timpul de submersie este necunoscut. Pacientul și-a recuperat activitatea cardiacă, dar, din păcate, a rămas în comă după resuscitare”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Familia copilului acuză lipsa măsurilor de siguranță și susține că ștrandul nu ar fi avut salvamar. „Dar Primăria aia care face bani are un portar plătit, are salvamar, sunt atâția oameni în ștrandul ăla, cum a ajuns copilul ăla înecat acolo? Înțeleg că nu avea salvamar. Și atunci de ce era deschis?”, a declarat bunica minorului.

De cealaltă parte, reprezentanții ștrandului susțin că băiatul și prietenii săi nu au intrat legal în incintă, ci ar fi sărit gardul, astfel încât personalul nu a putut observa că se află acolo fără supraveghere.

Mai mulți localnici confirmă că astfel de situații sunt frecvente. „Să știți că sar. Sunt de-ai locului și intră prin spate. Am înțeles că au intrat fără mămica”, a spus un martor.

Un altul a declarat că „atunci când sunt mai mulți, nu știi care au plătit și care nu”.

Bunica minorului susține însă că accesul copiilor nesupravegheați ar trebui împiedicat de personalul de la intrare. „L-a scăpat un pic din ochi. Oamenii de la ștrand, care lucrează la poartă, pentru trei lei, pentru patru lei se bucură la toți copiii mici”, a afirmat femeia.

Primăria confirmă că nu există oficial un salvamar

Localnicii reclamă și faptul că gardurile de protecție sunt deteriorate și permit accesul facil în incintă. „Uitați gardurile rupte, nu păzește absolut nimeni”, a spus un bărbat. „Sar copiii gardurile, că nu păzește nimeni. Intră și prin partea cealaltă, pe la Confectii. Salvamar? Nu am văzut niciodată”, a declarat un alt martor.

Conform legislației, ștrandurile publice trebuie să fie dotate cu salvamari, scaune de observație și marcaje vizibile privind adâncimea apei. De asemenea, copiii sub 7 ani pot intra în bazinele pentru adulți doar însoțiți.

Reprezentanții Primăriei Iași susțin că regulamentul interzice accesul copiilor neînsoțiți sub vârsta de 14 ani. Confirmă totuși că nu există oficial un salvamar. „Neînsoțiți au voie de la 14 ani”, a declarat Dan Postolea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași.

Întrebat cum a ajuns un copil atât de mic în incintă, acesta a răspuns: „Se pare că prin efracție”.

Referitor la existența unui salvamar, reprezentantul Primăriei a precizat că „există personal calificat” pregătit și pentru a interveni în caz de înec.

Ancheta va stabili acum circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia și dacă au fost respectate toate normele de siguranță prevăzute de lege. Maria STANCU