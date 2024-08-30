Corupția în instituțiile publice, temă de maxim interes la Prefectură

Principalul punct de pe ordinea de zi a ședinței din luna august a Colegiului Prefectural l-a reprezentat activitatea de prevenire a corupției în instituțiile publice din teritoriu.

Sub gnericul ,,Integritatea în funcția publică”, reprezentanții Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași au prezentat acțiunile întreprinse în ultima lună pe linia prevenirii și combaterii actelor de corupție în instituțiile publice. „Scopul activităţii desfăşurate la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași l-a reprezentat promovarea mesajelor cu conținut informativ – preventiv anticorupție și diversificarea canalelor de informare a societății civile, la ședință participând lucrători cu funcții de conducere din cadrul structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne și structurilor deconcentrate din județul Iași. Tematica abordată a vizat aspecte referitoare la rolul integrității și deontologiei în funcțiile publice, la faptele de corupție, precum și cele asimilate faptelor de corupție, la consecințele implicării în astfel de fapte, modurile de sesizare precum și la obligația de sesizare prevăzută de art. 291 Cod de Procedură Penală”, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași. Edi MACRI