Crește infracţionalitatea la graniţa de Est!

* poliţiştii de frontieră din Iași au întocmit, de la începutul anului, 48 de dosare penale, dublu faţă de anul trecut, pentru infracţiuni de trecere ilegală a frontierei de stat şi un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de trafic de migranţi * din nefericire, a explodat și traficul de droguri şi substanţe interzise

În acest an, oamenii legii care acţionează la frontiera Iașului cu Republica Moldova au constatat 244 de infracţiuni, valoarea amenzilor aplicate fiind de aproximativ 1 milion de lei. Poliţiştii de frontieră au prins zeci de migranţi ilegali, traficanţi de droguri, dar şi foarte mulți braconieri.

În primele opt luni ale anului 2024, în timp ce acţionau pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, poliţiştii de frontieră ieșeni au depistat 63 de persoane, din care 46 din Ucraina, două din Cuba, una din Maroc, nouă din Republica Moldova, una din Pakistan, una din Rusia şi trei din Turcia.

Poliţiştii de frontieră care lucrează în judeţul Iaşi au întocmit 48 de dosare penale, dublu faţă de anul trecut, pentru infracţiuni de trecere ilegală a frontierei de stat şi un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de trafic de migranţi.

La nivelul judeţului Iaşi, în contextul afluxului de refugiaţi din Ucraina, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, prin structurile subordonate, conlucrează cu Serviciul pentru Imigrări Iaşi pentru soluţionarea cazurilor de pătrundere ilegală pe teritoriul naţional a cetăţenilor ucraineni care, ulterior depistării, beneficiază de măsura acordării protecţiei temporare în baza H.G. nr. 367/2022.

Creşte taficul de droguri şi substanţe interzise

Tot în primele opt luni, urmare a activităţilor specifice desfăşurate de către poliţiştii de frontieră atât la frontiera verde, cât şi în punctele de trecere a frontierei, au fost reţinute în vederea confiscării 343.020 de ţigarete, 148,5 de litri de alcool şi 250 de kilograme de produse din tutun cu timbre de acciză extracomunitare sau netimbrate. Din acest motiv au fost întocmite 18 dosare penale pentru comiterea infracţiunii de contrabandă şi au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 940.000 de lei. Comparativ, în 2023 au fost reţinute în vederea confiscării un număr de 382.760 de ţigarete, 1.776 litri alcool cu timbre de acciză extracomunitare sau netimbrate, fiind întocmite 17 dosare penale pentru comiterea infracţiunii de contrabandă şi au fost aplicate 62 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 630.000 de lei.

Poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competenţă pe linia combaterii traficului de droguri şi substanţe interzise, au constatat patru încălcări pe linia traficului ilegal cu substanţe interzise, fiind descoperită, în urma efectuării controlului de frontieră, 251,2 grame droguri de risc. În aceeaşi perioadă din 2023 au fost înregistrate trei astfel de cazuri, fiind descoperite 14 grame de drog de risc.

Pe linia combaterii braconajului piscicol

Tot în primele opt luni din acest an, poliţiştii de frontieră au constatat 28 de infracţiuni şi au sancţionat contravenţional 31 de persoane, pentru încălcări ale legislaţiei privind pescuitul în zona de frontieră. Cuantumul amenzilor este de 38.400 de lei. În aceeaşi perioadă din anul 2023 au fost 44 de infracţiuni şi au fost sancţionate 39 de persoane pentru încălcări ale legislaţiei privind pescuitul în zona de frontieră. Valoarea sancţiunilor aplicate este de 9.800 lei. Laura RADU