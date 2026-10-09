Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA Iași

* după cinci ore de audieri la DNA Iași și patru martori aduși în apărare, fosta secretar general adjunct al Guvernului a fost inculpată în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos!

Lovitură în dosarul de corupție în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos! Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a ieșit vineri, 9 octombrie, de la sediul DNA Iași cu o nouă calitate procesuală: procurorii au informat-o că a fost schimbată din suspect în inculpat.

Aceasta este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2025, Trăilă l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, în demersuri care ar fi urmărit schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, în interesul omului de afaceri Fănel Bogos.

Cinci ore în fața procurorilor. Trăilă a venit cu patru martori

Prezența de vineri a fost a treia vizită a fostului demnitar la DNA Iași în această cauză. Ea mai fusese audiată pe 25 august și pe 16 septembrie, când ceruse din proprie inițiativă să dea declarații pentru a lămuri aspecte din dosar.

Audierea de astăzi a durat aproximativ cinci ore. La ieșire, Cristina Trăilă a respins acuzațiile și a susținut că probele prezentate în apărarea sa îi confirmă versiunea. Aceasta a precizat că au fost audiați și patru martori aduși de ea. „Eu am dat o declarație care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declarații de martor, martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea”, a declarat Cristina Trăilă la ieșirea de la DNA Iași.

Ancheta continuă

Schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat marchează o nouă etapă în anchetă, însă nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Cristina Trăilă respinge acuzațiile, iar responsabilitatea stabilirii faptelor și a eventualei răspunderi penale revine justiției. Andrei TURCU