Criză de sânge în cel mai mare spital din Moldova

* Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași face apel la ieşeni să doneze sânge. Intervenţii chirurgicale, amânate din cauza stocurilor reduse * pentru a asigura tratamentul pacienţilor, spitalul ieșean primeşte permanent unităţi de sânge şi din celelalte judeţe ale Moldovei

Stocurile de sânge au ajuns la un nivel critic în această perioadă de vară, iar medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" din Iaşi avertizează că unele intervenţii chirurgicale sunt amânate din lipsa rezervelor necesare. Conducerea UPU face apel la persoanele sănătoase să doneze sânge, subliniind că fiecare donare poate salva vieţi. Reprezentanţii Spitalului "Sf. Spiridon" speră ca apelul să determine cât mai multe persoane să doneze în perioada verii, astfel încât stocurile de sânge să poată acoperi nevoile tot mai mari ale pacienţilor ajunşi în stare critică.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, atrage atenţia că Spitalul „Sf. Spiridon”, unul dintre cele mai mari centre de urgenţă din ţară, consumă zilnic cantităţi importante de sânge pentru tratarea pacienţilor aflaţi în stare gravă. „Sângele este necesar în special pentru cazurile de chirurgie, ortopedie-traumatologie, gastroenterologie şi hematologie, dar şi pentru pacienţii care ajung în Unitatea de Primiri Urgenţe în şoc hemoragic. În astfel de situaţii, sângele din grupa O negativ este administrat imediat, înainte ca grupa sanguină a pacientului să poată fi stabilită”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Ăn perioada concediilor, numărul donatorilor scade considerabil

Perioada concediilor reprezintă însă o problemă majoră pentru sistemul medical. În lunile iulie şi august, numărul donatorilor scade considerabil, în timp ce numărul urgenţelor rămâne ridicat. „În perioadele de vară, în special în lunile iulie şi august, rezerva de sânge atât a spitalului, cât şi a Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi este redusă, deoarece sunt mai puţini donatori. Din păcate, cazurile continuă să fie foarte multe”, a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Pentru a asigura tratamentul pacienţilor, Spitalul „Sf. Spiridon” primeşte permanent unităţi de sânge şi din celelalte judeţe ale Moldovei, în condiţiile în care aici sunt transferaţi numeroşi bolnavi cu traumatisme severe, hemoragii digestive sau alte afecţiuni care necesită transfuzii de urgenţă. Medicul spune că lipsa sângelui afectează inclusiv activitatea din blocurile operatorii. „Există situaţii în care intervenţiile chirurgicale, în special cele din ortopedie sau chirurgie, sunt amânate cu una-două zile, până când poate fi asigurat necesarul de sânge pentru pregătirea preoperatorie sau pentru eventualele hemoragii care pot apărea în timpul operaţiei”, a explicat coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Medicul îi îndeamnă pe toţi cei care sunt sănătoşi şi îndeplinesc condiţiile de donare să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi. „Sângele este salvator de viaţă. Donarea nu produce niciun prejudiciu unei persoane sănătoase. Dimpotrivă, este un gest care poate salva viaţa unui pacient. Este o formă de transplant care nu afectează donatorul, dar îi oferă o şansă la viaţă celui care primeşte sângele”, a transmis medicul. Laura RADU