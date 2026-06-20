CSM Pașcani a învins la Bicaz și vede tot mai clar porțile Ligii a III-a!

Într-un meci dramatic, cu răsturnări de situație, nervi, adrenalină și o atmosferă incendiară, campioana județului Iași a reușit o victorie uriașă în deplasare, scor 3-2, pe terenul celor de la Cimentul Bicaz, făcând un pas uriaș către promovarea mult visată în eșalonul al treilea al fotbalului românesc.

Pe un stadion unde gazdele sperau să își construiască avantajul înaintea returului, elevii lui Răzvan Boroeanu au dat dovadă de caracter, maturitate și o forță ofensivă impresionantă. Pășcănenii au rezistat presiunii venite din tribune și au lovit exact atunci când a fost nevoie, transformând o deplasare extrem de dificilă într-o adevărată declarație de forță.

Eroul serii a fost atacantul senegalez Ndiaye Mediop, omul care a făcut diferența în momentele decisive și care a reușit o dublă spectaculoasă. Al treilea gol al ieșenilor a fost semnat de Denis Panciuc, iar împreună au redus la tăcere entuziasmul gazdelor și au adus la Pașcani un avantaj care poate valora enorm înaintea returului.

Sub privirile unei galerii care nu și-a abandonat favoriții nici măcar la sute de kilometri de casă, CSM Pașcani a demonstrat că nu a câștigat întâmplător campionatul județean. Echipa a arătat personalitate, organizare și o determinare specifică formațiilor care visează la performanțe mai mari.

Antrenorul Răzvan Boroeanu a mizat din primul minut pe formula alcătuită din George Ursache, Lucian Apostol, Dănuț Tăcuțanu, Iulian Ciubotaru, Bah Lamine, Cătălin Aeroaiei, Eusebiu Mercaș, Denis Panciuc, Robert Amarii, Ndiaye Mediop și Codruț Cârjă, iar alegerea s-a dovedit inspirată. De pe bancă au fost pregătiți să intervină Cătălin Axinia, Alexandru Codreanu, Ștefan Cojocaru, Andrei Tomac, Ciprian Bucovanu, Daniel Chitariu și Jerome M'Bandza.

Victoria de la Bicaz nu înseamnă însă promovarea. Ea oferă doar un avantaj important înaintea manșei decisive de săptămâna viitoare. Returul se anunță unul incendiar, cu presiune uriașă și cu o miză care poate schimba viitorul clubului. La Pașcani se pregătește deja o atmosferă de sărbătoare, însă jucătorii știu că mai au de trecut ultimul examen înainte de a putea deschide șampania.

În timp ce alte formații au avut parte de promovări fără emoții, obținute la „masa verde”, după retragerea sau neîndeplinirea condițiilor de participare de către adversari, CSM Pașcani a ales drumul greu, cel al luptei din teren. Hușana Huși, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești au ajuns deja în Liga a III-a fără să joace, însă pășcănenii își construiesc promovarea prin muncă, sacrificiu și rezultate.

În Regiunea Nord-Est, rezultatele turului au produs surprize importante. Bradul Putna a zdrobit-o pe Unirea Curtești cu 4-0 chiar în deplasare, în timp ce CSM Pașcani a reușit una dintre cele mai importante victorii externe ale sezonului. Aceste rezultate conturează deja favoritele pentru accederea în Liga a III-a, însă fotbalul a demonstrat de nenumărate ori că nimic nu este decis înaintea ultimului fluier.

Pentru Pașcani, următoarele zile vor fi poate cele mai importante din ultimii ani. Orașul visează din nou la fotbal de nivel superior, suporterii încep să creadă tot mai mult în promovare, iar jucătorii sunt la doar 90 de minute de o performanță care poate readuce clubul în prim-planul fotbalului regional.

După succesul dramatic de la Bicaz, un lucru este cert: CSM Pașcani are acum prima șansă la promovare. Dar adevărata bătălie abia urmează. Returul se anunță un spectacol total, iar miza este uriașă: un loc în Liga a III-a și intrarea definitivă în galeria echipelor care au reușit să transforme visul în realitate.

Manșa tur a barajului de promovare în Liga 3, 2026:

Regiunea 1, Nord-Est:

Unirea Curteşti (Botoșani) – CS Bradul Putna (Suceava) 0-4

Cimentul Bicaz (Neamț) – CSM Paşcani (Iași) 2-3

CSM Huşana Huşi (Vaslui) – ACS Negri (Bacău) – nu se dispută

Regiunea 2, Nord-Vest:

Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) – ACS Transilvania Sport Academy (Bihor) 0-3

AFCS Talna Oraşu Nou (Satu Mare) – ACS Barcău (Sălaj) 3-4

Victoria Viişoara (Cluj) – CS Academica Recea (Maramureș) 2-1

Regiunea 3, Centru:

CSC Sânsimion (Harghita) – CS Carpaţi Covasna (Covasna) 1-2

CS Agnita (Sibiu) – CSM Corona Braşov (Brașov) 0-1

ACS Academica Transilvania (Mureș) – Viitorul Sântimbru (Alba) 1-3

Regiunea 4, Vest:

CS Comuna Negomir (Gorj) – AFC Nera Bogodinţ (Caraș-Severin) 1-2

Atheltico Vinga (Arad) – CSM Deva (Hunedoara) 0-1

Sânandrei Timiș (Timiș) – CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți) 1-2

Regiunea 5, Sud-Vest:

Viitorul Horezu (Vâlcea) – Astra Plosca (Teleorman) 0-2

Recolta Gura Şuţii (Dâmbovița) – ACS Lupii Profa (Olt) 2-7

Petrolul Hârtiești (Argeș) – Avântul Pieleşti (Dolj) 1-1

Regiunea 6, Sud:

FC Bărăganul Ciulniţa (Ialomița) – Viitorul Corbeanca (Ilfov) 1-2

Progresul Drăgăneşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) – nu se dispută

ACS Spicul Vîlcelele (Călărași) – ACS Omega Sport Bucureşti (București) 1-1

Regiunea 7, Sud-Est:

Petrolul Berca (Buzău) – Pescăruşul Sarichioi (Tulcea) 5-0

Victoria Gologanu (Vrancea) – Gloria Iveşti (Galați) – nu se dispută

ACS Portul Constanţa (Constanța) – CS Făurei (Brăila) 2-0

Prima echipă este gazdă în jocul tur, returul urmând să se desfăşoare pe terenul formației adverse.