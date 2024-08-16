Defribilatoarele publice, „piese de muzeu” instalate pe stâlpi!

* încuiate într-o cutie care este amplasată pe stâlpi, la o distanță mult prea mare pentru ca o persoană cu înălțime medie să poată ajunge în cel mai scurt timp la ele, apelarea la ajutorul acestor aparate reprezintă de cele mai multe ori o adevărată aventură pentru cei care doresc să vină în ajutorul unei persoane care tocmai a făcut un stop cardiac

Deși instalate de mai mulți ani în principalele locuri publice din oraș, defribilatoarele, aceste aparate care pot salva viața persoanelor care suferă un atac de inimă, sunt foarte puțin cunoscute sau chiar deloc de către cei mai mulți dintre ieșeni.

Potrivit medicilor, aparatul este folosit în tratamentul fibrilației atriale sau ventriculare, fiind extrem de util în cazul urgențelor, respectiv până la sosirea unui echipaj specializat, având instrucțiuni simple de folosire în ceea ce privește acordarea primului ajutor.

Statisticile arată că stopul cardio-respirator reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în rândul populației la nivel global. Anual, în România, peste 50.000 de decese au loc din această cauză, cele mai multe dintre ele pe stradă.

Potrivit medicilor, 40% dintre pacienţii aflaţi în stop cadio-respirator prezintă fibrilaţie ventriculară, defibrilatorul utilizat în mod corect și, mai ales, la timp, având capacitatea de a restabili ritmul cardiac normal la o persoană care tocmai a suferit un atac de cord.

În prezent, în municipiul Iași sunt instalate defribilatoare publice disponibile non-stop în Parcul Copou, în fața Casei de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi”, Piața Unirii, în fața Editurii „Humanitas” / Cafeneaua „Piața Unirii” și Biserica „Sfântul Nectarie”/Pasaj Alexandru cel Bun.

De asemeena, în ultimii ani au mai fost instalate astfel de aparate în cartierele Tătărași (esplanada „Oancea”), Nicolina (Parcul „Nicolina”), Alexandru cel Bun (Parcul „Voievozilor”), Podu Roș (Parcul „Tricolorului”) şi Păcurari („Expomobila”).

Un alt defribilator a fost instalat în curtea Ansamblului Mitropolitan, pe tabloul de informare turistică situat în faţa Catedralei Metropolitane precum și în parcarea Grădiniţei „Amicus Junior” din aleea Valea Adâncă. Periodic, revizia defribilatoarelor publice se face cu ajutorul reprezentanților Serviciului Voluntar de Ambulanță (SVA).

Din fericire, până acum, la Iași nu au fost înregistrate prea multe cazuri de apelare la ajutorul acestor aparate, însă o informare mai „agresivă” din partea autorităților în legătură cu utilitatea lor ar fi mai mult decât binevenită, cu atât mai mult cu cât, potrivit prognozei meteorologilor, în următoarea perioadă, mercurul termometrelor ar putea atinge și chiar depăși valoarea de 38 de grade Celsius. Edi MACRI