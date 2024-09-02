Depresia de toamnă începe să-i afecteze pe ieșeni

În diminețile răcoroase de septembrie, când soarele încălzește cu blândețe frunzele ce se pregătesc să-și ia rămas bun de la verdele viu, mulți dintre noi simțim în aer o schimbare subtilă, dar profundă. Este toamna, un anotimp care ne îmbrățișează cu culorile sale calde și luminile sale difuze, dar care aduce cu sine și o serie de emoții și stări contradictorii. Pentru unii, toamna este un timp al reflecției și al reconectării cu sine, în timp ce pentru alții poate fi începutul unui declin al stării de bine mintale.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și lumina naturală începe să scadă, mulți oameni experimentează o schimbare notabilă a stării de spirit. În mod paradoxal, în timp ce natura ne încântă cu paleta sa vibrantă de culori – galben, portocaliu, roșu și auriu – pentru unii, aceasta poate coincide cu o scădere a energiei, cu sentimente de tristețe sau cu o senzație generală de melancolie. Acest fenomen, cunoscut sub numele de Tulburare Afectivă Sezonieră (TAS), este o formă de depresie care apare în mod obișnuit în lunile de toamnă și iarnă, când expunerea la lumina soarelui este redusă.

Pentru ieșeanca Alexandra, o tânără de 29 de ani, toamna este mai mult decât o simplă schimbare de anotimp. „Întotdeauna am iubit culorile toamnei, dar, pe măsură ce zilele devin mai scurte, simt o greutate în suflet, ca și cum lumina care dispare din natură dispare și din mine”, spune Alexandra. Ea a fost diagnosticată cu TAS acum doi ani și de atunci învață să traverseze variațiile toamnei cu mai multă conștientizare și sprijin.

Ritmul naturii și ritmul vieții

Pentru alții, toamna aduce cu sine o senzație de calm și de introspecție. Este un moment al bilanțului, al gândurilor așezate și al planurilor pentru un nou început. Peisajele de toamnă, cu frunze care cad ușor, parcă ne amintesc de efemeritatea vieții și de frumusețea schimbării. În această perioadă, mulți se simt mai conectați cu natura și cu propriile lor emoții. „Toamna ne obligă, într-un fel, să ne întoarcem la noi înșine. Este un timp al reculegerii și al regăsirii echilibrului interior. Pentru unii, această introspecție poate fi deosebit de benefică, oferindu-le ocazia de a reflecta și de a-și redefini prioritățile”, a explicat psihoterapeutul Angela Ioanid.

Pentru a naviga prin complexitatea emoțiilor pe care le aduce toamna, experții recomandă câteva strategii utile. Expunerea regulată la lumina naturală, chiar și în zilele mai puțin însorite, poate ajuta la menținerea unui ritm circadian sănătos. De asemenea, activitatea fizică și menținerea unui program regulat de somn pot contribui la stabilizarea stării de spirit.

„În plus, este important să ne dăm voie să ne bucurăm de micile plăceri ale acestui anotimp: o plimbare prin pădure, o ceașcă de ceai cald savurată lângă o fereastră deschisă, sau chiar redescoperirea unor hobby-uri care ne aduc bucurie. Socializarea, chiar și în formele sale cele mai simple, poate fi un antidot puternic împotriva sentimentului de izolare care poate însoți toamna”, a continuat psihoterapeutul.

Toamna ne învață, poate mai mult decât orice alt anotimp, lecția acceptării. Așa cum frunzele cad pentru a face loc unui nou început, la fel și noi putem folosi această perioadă pentru a lăsa în urmă ceea ce nu ne mai servește și pentru a ne pregăti pentru un nou capitol.

În timp ce fiecare dintre noi experimentează toamna în mod diferit, este esențial să ne ascultăm și să ne respectăm propriile nevoi emoționale. Fie că toamna ne aduce melancolie sau liniște, ea poate fi o oportunitate de creștere personală și de reconectare cu esența noastră interioară. Și, în cele din urmă, să ne amintim că, după fiecare toamnă, vine o primăvară – atât în natură, cât și în inimile noastre.

Maura ANGHEL