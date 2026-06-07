Dineu caritabil la Mitropolia Moldovei. Programul „Bursierii Sfintei Parascheva”, extins

* peste 30 de companii şi instituţii au răspuns invitaţiei lansate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, participând la prima ediţie a dineului caritabil organizat pentru susţinerea programului de burse * evenimentul a marcat lansarea ediţiei 2026 şi, totodată, o schimbare de viziune privind beneficiarii programului.

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei vrea o extindere importantă a programului „Bursierii Sfintei Parascheva”, prin care, pe lângă copiii proveniţi din familii numeroase şi cazurile sociale, vor fi susţinuţi financiar şi tineri cu rezultate academice deosebite din întreaga regiune a Moldovei. Noua direcţie a fost prezentată în cadrul dineului caritabil „Fii de ajutor”, eveniment care a reunit la Iaşi reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai administraţiei publice şi ai mediului universitar.

Peste 30 de companii şi instituţii au răspuns invitaţiei lansate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, participând la prima ediţie a dineului caritabil organizat pentru susţinerea programului de burse. Evenimentul a marcat lansarea ediţiei 2026 şi, totodată, o schimbare de viziune privind beneficiarii programului.

Astfel, între bursierii care vor primi sprijin financiar se vor regăsi nu doar copii aflaţi în situaţii vulnerabile, ci şi elevi olimpici, studenţi cu rezultate remarcabile şi doctoranzi care se disting prin performanţele lor, indiferent de domeniul de studiu. „Biserica a purtat dintotdeauna în ea această chemare: să vadă în fiecare tânăr chipul lui Dumnezeu şi să vegheze cu dragoste că talantul semănat de El în sufletul acelui tânăr să nu rămână îngropat din lipsă de sprijin”, a transmis preotul Cosmin Brînză, directorul platformei Fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

La eveniment au participat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, PS Nichifor Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, ai mediului universitar şi ai unor importante companii din regiune.

Printre invitaţi s-au numărat Valeriu Iftime, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iulian Dascălu, fondatorul grupului Iulius, şi Ioan Nani, directorul general al Antibiotice SA.

Unul dintre cele mai emoţionante momente ale serii a fost reprezentat de mărturiile unor tineri bursieri. Maria Anistoroaei, campioană europeană la şah clasic, şi Rareş Prisacariu, câştigătorul competiţiei "Românii au Talent", au vorbit despre impactul pe care sprijinul primit l-a avut asupra parcursului lor educaţional şi personal.

Evenimentul a inclus şi o licitaţie caritabilă cu lucrări realizate de studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Artă Sacră, precum şi creaţii semnate de artiştii Irina Schipor şi Emanuel Chiriac. Toate exponatele au fost adjudecate, fondurile urmând să fie utilizate pentru susţinerea atelierelor de pictură, mozaic şi artă bizantină ale studenţilor teologi.

Prin intermediul platformei Fiideajutor.ro, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei susţine în prezent 665 de tineri din toate judeţele Moldovei şi din comunităţile româneşti aflate dincolo de graniţe.

Beneficiarii primesc lunar, pe durata anului şcolar, burse în valoare medie de 500 de lei, ceea ce înseamnă un efort financiar de peste 2,5 milioane de lei anual. Laura RADU