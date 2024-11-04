Doi hoţi au scăpat de condamnare cu ajutorul noului Cod Penal

Am mai scris despre faptul că Noul Cod Penal este mult mai avantajos pentru infractori, în principal datorită modului în care se calculează acum termenul de prescripţie a faptei. Care se calculează de la data comiterii fărădelegii şi nu mai poate fi întrerupt prin depunerea oricărui act la dosar, în timpul urmării penale. Aşa s-a ajuns ca foarte mulţi dintre inculpaţi să scape, nu doar de puşcărie, ci şi de o pată în cazier, soluţia magistraţilor fiind cea de încetare a procesului penal. Însă, pe latura civilă, acesta poate continua încă mulţi ani, până ce partea vătămată este despăgubită. O excepţie de la această cutumă: ieşenii Gabriel T. şi Gheorghe J. au scăpat de ambelele belele, n-au mai fost condamnaţi şi nici nu trebuie să plătească vreun sfanţ cuiva.

După tentativa din noaptea de 26 februarie 2016, se părea că vor înfunda puşcăria şi că vor fi buni de plată. Cei doi, ca mulţi alţi hoţi de fier vechi şi alte metale, au luat la ţintă combinatul Fortus, care-şi încetase activitatea cu un an înainte, platforma industrială având o pază precară şi multe lucruri tentante. Au pătruns în incinta secţiei Oţelărie Electrică şi s-au pus pe treabă. Au scos dintr-un utilaj un cablu din cupru, lung de 6 metri şi cu un diametru de 20 cm, cântărind aproape jumătate de tonă. Au fost prinşi în flagrant în timp ce tăiau cablul pentru a-l fragmenta în bucăţi transportabile.

Cu toate că metalul a fost recuperat, în afară de a fi dat la reciclare, nu se mai putea face nimic cu el. Utilajul afectat nu mai era funcţionabil fără un cablu nou.

Ca să-şi recupereze paguba şi să-i vadă pe hoţi pedepsiţi, cei de la Fortus le-au făcut plângere penală, în care s-au constituit parte civilă cu suma de 91.000 lei. Contravaloarea cablului distrus şi costurile pentru unul nou.

Ca de obicei când infracţiunea de furt rămâne la stadiul de tentativă, ancheta s-a tot tărăgănat, termenul de prescripţie împlinindu-se în data de 23 februarie 2021, anterior finalizării cercetării judecătoreşti.

Mai rămânea aspectul civil, Fortus n-a renunţat, dar a pierdut şi aici. „Deşi avea obligaţia de a-şi justifica pretenţiile sale, partea civilă a avut o atitudine procesuală pasivă, în sensul că nu a depus documente justificative din care să rezulte cuantumul prejudiciului suferit. Instanţa reţine că la dosarul de urmărire penală se regăsesc două înscrisuri emise de către persoana vătămată, unul din data de 28.03.2016, prin care aceasta arată că valoarea reală a bunurilor pe care cei doi suspecţi au încercată să le sustragă este de 91.500 lei, sumă cu care se constituie parte civilă, iar celălalt din data de 28.04.2016, prin care persoana vătămată arată că valoarea estimată a cablului pe care inculpaţii au încercat să îl sustragă este de 40.000 lei, întrucât societatea calculează valoarea prejudiciului prin raportare la valoarea produsului finit înglobat în utilajul mecanic. Apreciază instanţa însă că persoana vătămată nu a furnizat suficiente date pentru determinarea valorii acestui prejudiciu, înscrisul de la dosar nepermiţând instanţei de judecată să stabilească cu certitudine valoarea pagubei suferite în lipsa oricăror elemente factuale concrete prin care să se indice modul de stabilire a prejudiciului încercat. Nu se poate determina dacă, astfel cum s-a arătat în adresa înaintată, achiziţionarea unui nou cablu ar consta într-adevăr 40.000 lei, sau dacă utilajul de la care s-a încercat sustragerea acelui cablu funcţiona anterior acţiunii inculpaţilor sau nu, mai ales că, din actele dosarului rezultă că hala în care se afla utilajul era dezafectată, iar societatea fusese debranşată de la furnizorul de energie electrică încă din data de 08.05.2015, aşadar, cel puţin din acea dată acel utilaj nu mai fusese pornit. Ori în lipsa oricărui suport probator viabil cu privire la întinderea reală a prejudiciului cauzat, a modului de calcul al acestui prejudiciu, nu se pot acorda daunele materiale în cuantumul solicitat, întrucât acestea nu au fost dovedite în mod real”, au motivat magistraţii sentinţa pronunţată la sfârşitul săptămânii trecute. Claudiu CONSTANTIN