Dolachi-Pelin, un prefect... venit de jos

Luciana Antoci a părăsit joi, 11 septembrie, funcția de prefect al județului Iași pentru un post de consilier pe probleme de educație al primului ministru Ilie Bolojan, în locul său fiind nominalizat liberalul Costel Dolachi-Pelin, care a ocupat, în urmă cu câțiva ani, funcția de subprefect.

Absolvent al Colegiului Militar Liceal „Stefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc (Suceava) în anul 2000, Constantin Dolachi a urmat cursurile de Economist-Colegiu în cadrul Facultatății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (2001-2004).

Diploma de licență (contabilitate) a obținut-o la Facultatea de Economie a Universității „Petre Andrei” din Iași”, în anul 2012, după care a urmat studiile universitare de masterat (ciclul II) Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (specializarea Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor).

A început de jos, ca agent de vânzări, economist, contabil, după care a intrat în lumea bugetarilor, consilier primar Victoria, apoi consilier la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord, în anul 2016, ajungând, șapte anui mai târziu, director grad II”.

Are „bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie”, se caracterizează ca fiind un „leadership”, stăpânește, cât de cât, limba engleză și are carnet de conducere pentru autovehicule, camioane și autobuze!