Două fete de 3 și 8 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost arse într-o explozie

Două fetițe în vârstă de 3 și 8 ani, din comuna Hilișeu Horia, Botoșani, au fost grav rănite după ce o explozie a avut loc în casa în care se aflau. Minorele au fost transportate la spital.

Copilele erau singure în casă, bunicii fiind plecați la adunare. Fetița cea mică ar fi încercat să aprindă focul, moment în care cea mai mare a încercat să aprindă un aragaz alimentat de o butelie.

O rudă care aducea apă, având în vedere că în respectiva curte locuiesc mai multe familii a văzut ce s-a întâmplat și a sunat la 112.

După explozie fata mai mare a ieșit din casă pe propriile picioare însă starea ei s-a agravat rapid.

„Echipajul de terapie intensivă mobilă a fost solicitat pentru doi copii în vârstă de 3 ani, respectiv 8 ani. Aceștia prezentau arsuri, aproximativ 30% suprafață corporală arsă într-o stare generală gravă. Arsura a fost produsă în urma unei explozii, copilul de 8 ani a fost intubat și ventilat mecanic deoarece prezenta arsură de faces, circular gât, membre superioare și inferioare și este în acest moment în drum spre CPU Pediatrie”, a declarat Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD.

Copilul în vârstă de 3 ani a fost preluat de o ambulanță cu medic și a fost transportat la compartimentul de urgențe a Spitalului Municipal Dorohoi pentru stabilizare.

„După o evaluare primară se va revizui strategia terapeutică și eventual să fie resolicitat echipajul de terapie intensivă mobilă pentru dirijarea acestuia către Secția de Pediatrie de la Botoșani”, a adăugat Ramona Guraliuc.

Pentru eliminarea efectelor cauzate de explozie au intervenit pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) din comuna Hilișeu Horia.