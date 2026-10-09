Enescu, Porumbescu și Bartók, într-un program al dorului

* flautul și acordeonul aduc împreună muzica de pe ambele maluri ale Prutului, într-un concert cameral care îl readuce pe George Enescu în centrul Festivalului Muzicii Românești

Doi muzicieni cu origini de o parte și de alta a Prutului, o combinație instrumentală rar întâlnită și un repertoriu care traversează muzica românească, de la Ciprian Porumbescu la George Enescu. Ansamblul MoldoDuo, format din flautistul Ștefan Diaconu și acordeonistul Radu Rățoi, va susține joi, 15 octombrie 2026, de la ora 19:00, concertul „Fire de dor”, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Evenimentul face parte din cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești.

Două Moldove unite prin muzică

Există granițe pe care muzica le traversează fără pașaport. Pentru MoldoDuo, Prutul nu este o linie de despărțire, ci punctul de întâlnire dintre două experiențe artistice care împărtășesc aceeași limbă, același patrimoniu cultural și aceeași sensibilitate muzicală. Ștefan Diaconu provine din Moldova românească, iar Radu Rățoi din Republica Moldova. Cei doi au construit un ansamblu cameral în care identitatea culturală comună se exprimă printr-o asociere instrumentală neobișnuită: flautul și acordeonul. Primul aduce transparență, suplețe și delicatețe sonoră, în vreme ce al doilea poate construi armonii ample, ritmuri puternice și sonorități apropiate de cele ale unei orchestre. Împreună, instrumentele deschid posibilități de interpretare care depășesc repertoriul cameral convențional. Proiectul nu se limitează la interpretarea partiturilor existente. Cei doi muzicieni realizează propriile aranjamente, explorează improvizația, utilizează tehnici instrumentale diverse și încurajează apariția unor compoziții contemporane dedicate acestei formule.

De la Carnegie Hall la scena muzicală a Iașului

Radu Rățoi este unul dintre reprezentanții noii generații de acordeoniști de concert. Distins cu premii importante la competiții internaționale, muzicianul a susținut recitaluri în Europa, America și Asia, în spații prestigioase precum Carnegie Hall din New York, Kennedy Center din Washington și Philharmonie din Berlin. Din 2025, cariera sa internațională este reprezentată de agenția Columbia Artists. Instrumentul său este un acordeon cu claviatură Pigini, realizat special la comandă, care îi permite să abordeze un repertoriu complex, de la lucrări clasice la muzică contemporană. Ștefan Diaconu are, la rândul său, o activitate artistică diversă, care depășește interpretarea la flaut. Este dirijor, aranjor, orchestrator și specialist în editarea partiturilor, fiind familiarizat și cu numeroase instrumente tradiționale din diferite culturi. Unul dintre proiectele sale importante este reeditarea integrală a lucrărilor simfonice ale lui George Enescu, pe baza manuscriselor originale, în colaborare cu dirijorul Cristian Măcelaru. În concerte, Ștefan Diaconu utilizează un flaut Muramatsu din aur de 9 karate și un flaut piccolo Anton Braun.

Enescu, Porumbescu și Bartók, într-un program al dorului

Programul concertului din 15 octombrie reunește opt lucrări, într-o construcție muzicală care pune în dialog inspirația populară, tradiția cultă românească și expresia contemporană. George Enescu ocupă un loc central, cu trei lucrări: „Cantabile și Presto”, „Nocturna” și „Rapsodia nr. 1”. Alături de acestea, publicul va asculta „Balada” lui Ciprian Porumbescu, „Dans țărănesc” de Constantin Dimitrescu și „Rustem Pop” de Alin Chelărescu.

Repertoriul este completat de „Rapsodia pe teme moldovenești”, semnată de Mieczysław Weinberg, și „Dansuri românești” de Béla Bartók, creații care arată cât de puternic au influențat tradițiile muzicale din această parte a Europei repertoriul concertistic.

Pentru MoldoDuo, aceste partituri devin și un exercițiu de reinventare sonoră. Lucrări asociate altor instrumente sau unor ansambluri mai ample capătă o identitate diferită prin dialogul dintre flaut și acordeon.

Festivalul Muzicii Românești, cinci zile de concerte la Iași

Concertul „Fire de dor” este inclus în Festivalul Muzicii Românești, organizat între 12 și 16 octombrie 2026 de Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”.

Ajuns la ediția a XXVIII-a, festivalul are o tradiție de peste cinci decenii și reunește concerte camerale, corale și simfonice, recitaluri și evenimente academice. Programul pune în valoare atât creațiile consacrate, cât și muzica românească actuală.

Recitalul MoldoDuo va începe joi, 15 octombrie, la ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Biletele pentru evenimentele Filarmonicii pot fi achiziționate de la casa de bilete a instituției, din strada Cuza Vodă nr. 29, sau prin platforma bilete.ro.

Într-un festival dedicat identității muzicale românești, MoldoDuo propune o imagine a acesteia construită nu din granițe, ci din legături. Două instrumente, doi artiști și un patrimoniu comun, transformat într-un dialog în care dorul capătă sunet. Maura ANGHEL