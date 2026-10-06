Două oferte pentru modernizarea CET II Holboca
Iașul pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în sistemul centralizat de termoficare. Aproape 90 de milioane de euro sunt puse în joc pentru modernizarea CET I și CET II Holboca, iar cele două mari investiții ar urma să schimbe radical modul în care este produsă energia termică în oraș.
La Holboca, Primăria Iași a primit două oferte pentru proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor de conversie a CET II de la huilă la gaze naturale. Proiectul prevede instalarea a opt grupuri de cogenerare H2-Ready, fiecare cu o capacitate de 3,52 MWt.
Valoarea contractului ajunge la 203,24 milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 245,9 milioane de lei cu TVA.
În cursa pentru contract au intrat două asocieri: Loial Impex – Moldproiect-ASD și Elsaco Electronic – Atzwanger – Conest – Artehnis.
Cu doar două săptămâni înainte, aceleași două asocieri, fără Artehnis în cea de-a doua, au depus oferte și pentru proiectul de la CET I Iași, investiție estimată la alte 178,31 milioane de lei fără TVA.
Aici este prevăzută o nouă instalație de cogenerare, cu o capacitate de minimum 21,12 MWt și 20,1 MWe, motoare termice, cazane pe gaze naturale H2-Ready, acumulator de căldură și toate instalațiile auxiliare necesare. Randamentul garantat al întregului sistem va fi de cel puțin 88%.
Municipalitatea estimează că, începând din 2028, echipamentele de la CET I, împreună cu cele de la CET II Holboca, vor permite producerea a peste 80% din energia termică prin cogenerare și resurse regenerabile.
Practic, Iașul încearcă să-și reconstruiască sistemul de termoficare din temelii: mai eficient, mai modern și pregătit pentru combustibili ai viitorului.
Două CET-uri, sute de milioane de lei și o țintă ambițioasă: ca din 2028, cea mai mare parte a energiei termice produse pentru Iași să vină dintr-un sistem modernizat și mult mai eficient.
Investițiile sunt finanțate prin Programul Termoficare, în baza contractelor încheiate între Primăria Iași și Ministerul Dezvoltării. Carmen DEACONU