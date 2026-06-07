Explozie la Sinești! Două persoane au ajuns de urgență la spital

Momente de panică în această dimineață în satul Bocnița, comuna Sinești, județul Iași, după ce o butelie a explodat într-o locuință. Deflagrația s-a produs brusc și a mobilizat de urgență echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Alarma a fost dată prin 112, iar la fața locului au intervenit rapid un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași și o ambulanță SAJ.

În urma exploziei, două persoane au fost rănite: un bărbat de 51 de ani și o femeie de 43 de ani. Ambele victime erau conștiente în momentul sosirii salvatorilor, însă prezentau arsuri de gradul al II-lea la nivelul feței și arsuri la membrele inferioare.

Din fericire, explozia nu a fost urmată de incendiu, evitându-se astfel o tragedie de proporții. Chiar și așa, impactul deflagrației a fost suficient de puternic pentru a provoca răni serioase celor doi locatari.

Paramedicii și cadrele medicale au acordat primul ajutor la fața locului, după care victimele au fost transportate de urgență la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia și dacă au existat defecțiuni la instalația sau la butelia utilizată în locuință. Andrei TURCU