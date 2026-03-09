Fermierii ieșeni, în pragul falimentului

* războiul din Orientul Mijlociu zguduie piața agricolă * grâul și porumbul explodează la preț, dar fermierii din Iași sunt convinși: urmează un an agricol devastator! * inginerul agronom Andrei Turcu avertizează că „totul va avea un cost cu 15–20% mai mare. Motorina scumpă va rostogoli prețurile la sămânță, lucrări și transport. Cine joacă astăzi cartea agriculturii fără apă e un sinucigaș. Personal, dacă aș fi fermier, aș vinde totul imediat”

Conflictul care se intensifică în Orientul Mijlociu începe să producă unde de șoc pe piețele agricole mondiale, iar efectele se simt deja în buzunarele fermierilor și consumatorilor. Prețurile cerealelor și ale uleiurilor vegetale cresc într-un ritm alarmant, alimentate de scumpirea energiei, a transportului și a îngrășămintelor.

Unul dintre factorii majori care alimentează acest val de scumpiri este situația tensionată din jurul Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru petrol și îngrășăminte la nivel global. Blocarea sau perturbarea transporturilor prin această zonă a generat o explozie a prețurilor la energie și nutrienți agricoli, ceea ce se reflectă direct în costurile de producție ale fermierilor.

Valul scumpirilor ajunge și la Iași

La Iași, piața cerealelor resimte deja presiunea globală. Marii fermieri au vândut aproape integral stocurile din anii anteriori, însă prețurile continuă să urce.

Grâul se tranzacționează în jurul valorii de 1.000 de lei pe tonă, însă piața este relativ stabilă deoarece procesatorii și-au făcut rezerve din timp.

Porumbul, în schimb, a înregistrat o creștere accelerată: doar în ultimele zile s-a scumpit cu aproape 10 euro pe tonă, ajungând tot în jurul valorii de 1.000 de lei pe tonă.

Diferența majoră vine din piața de desfacere: dacă grâul românesc ajunge în special în țările arabe, porumbul are o cerere globală mult mai mare, fiind solicitat intens în China, India și în statele din vestul Europei.

Specialiștii din domeniu spun că adevărata criză abia începe. Creșterea prețului la carburanți și la îngrășăminte ar putea face ca înființarea culturilor agricole să devină extrem de costisitoare.

Inginerul agronom Andrei Turcu avertizează că fermierii se confruntă cu o situație dramatică. „Totul va avea un cost cu 15–20% mai mare. Motorina scumpă va rostogoli prețurile la sămânță, lucrări și transport. Ureea a crescut cu 190 de dolari pe tonă, ajungând la aproximativ 5.000 de dolari pe tonă. Cine va mai aplica îngrășăminte? Fermierii mici și mijlocii nu își vor permite”, spune Andrei Turcu.

Potrivit specialistului, înființarea unui hectar de porumb costă acum peste 3.500 de lei, iar fermierii trebuie să obțină cel puțin 5 tone la hectar doar pentru a ieși pe zero. „Din ultimii cinci ani, patru au fost catastrofali. Iar cel de acum ar putea fi și mai rău. Cine joacă astăzi cartea agriculturii fără apă e un sinucigaș. Personal, dacă aș fi fermier, aș vinde totul imediat”, susține ing. Andrei Turcu.

Piețele mondiale, în alertă

Pe piața globală, contractele futures la grâu de la Chicago Board of Trade au crescut cu peste 3%, după un salt puternic înregistrat la finalul săptămânii trecute.

De asemenea, uleiul de soia – principalul substitut al uleiului de palmier – a urcat cu aproximativ 5%, înregistrând cea mai lungă perioadă de creștere din ultimii 15 ani.

Potrivit analistului Joe Davis, piețele agricole urmează îndeaproape evoluția energiei: „Cotațiile materiilor prime vor continua să crească dacă războiul se extinde și tensiunile din Iran escaladează”. Economiștii avertizează că scumpirea petrolului va alimenta inflația globală, iar consumatorii vor resimți rapid efectele. În primul rând vor crește prețurile la pompă, apoi costurile transportului și, inevitabil, prețurile alimentelor.

Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă rapid pentru comerțul internațional, există riscul ca securitatea alimentară globală să fie afectată, iar multe state să înceapă să-și majoreze stocurile de cereale.

În acest context tensionat, agricultura românească intră într-un an plin de incertitudini, iar fermierii din Moldova spun că fiecare sezon agricol devine o adevărată ruletă economică. Daniel BACIU