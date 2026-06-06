Flăcări uriașe la Tiki Village! Complexul de agrement de la Ciric, cuprins de incendiu

* Pompierii au mobilizat forțe impresionante pentru a evita un dezastru

Momente de panică vineri după-amiază în una dintre cele mai cunoscute zone de agrement din municipiul Iași! Un incendiu violent a izbucnit la complexul Tiki Village de pe Șoseaua Ciric, mobilizând de urgență zeci de pompieri și numeroase autospeciale într-o cursă contracronometru pentru limitarea dezastrului.

Primele apeluri la numărul unic de urgență 112 au anunțat degajări masive de fum și posibilitatea producerii unui incendiu de proporții în interiorul complexului. În doar câteva minute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a declanșat o intervenție de amploare.

La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat, toate aparținând Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Flăcările au cuprins mai multe construcții

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Iași, la sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la două construcții cu destinația de agrement și alimentație publică, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și la o scenă deschisă realizată din lemn.

Situația s-a dovedit însă mult mai gravă decât se estima inițial. În urma evaluărilor efectuate pe teren, pompierii au constatat că suprafața afectată ajunge la aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Au fost cuprinse de flăcări mai multe amenajări specifice complexului de agrement, inclusiv corturi, baruri, o scenă deschisă și numeroase elemente decorative, focul propagându-se rapid pe fondul materialelor combustibile existente în zonă.

Intervenție contracronometru

Pentru a împiedica extinderea incendiului către alte obiective din apropiere, pompierii au acționat simultan pe mai multe fronturi. Eforturile acestora au dat rezultate, iar incendiul a fost localizat înainte de a provoca pagube și mai mari.

La ore bune după izbucnirea focului, echipele de intervenție continuau să lichideze focarele ascunse și să elimine orice risc de reaprindere.

Imaginile surprinse de martori au arătat coloane dense de fum ridicându-se deasupra zonei Ciric, fenomen care a atras atenția locuitorilor din mai multe cartiere ale municipiului.

Vestea bună: nu există victime

În ciuda proporțiilor impresionante ale incendiului și a pagubelor materiale semnificative, autoritățile au confirmat că nu au fost înregistrate victime.

Acesta este cel mai important aspect al intervenției, având în vedere că zona este una frecventată de numeroși ieșeni, mai ales în sezonul cald.

Cauza incendiului, încă necunoscută

Deocamdată, cauza producerii incendiului nu a fost stabilită. Specialiștii ISU vor efectua cercetări amănunțite după finalizarea completă a intervenției pentru a determina circumstanțele exacte în care a izbucnit focul.

Ancheta va stabili dacă incendiul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de o sursă de foc deschisă sau de alte împrejurări care au favorizat declanșarea și propagarea rapidă a flăcărilor.

Până la finalizarea investigațiilor, Tiki Village rămâne scena uneia dintre cele mai spectaculoase intervenții ale pompierilor ieșeni din această perioadă, un incendiu care a transformat pentru câteva ore una dintre cele mai populare zone de agrement ale orașului într-un adevărat infern de foc și fum. Andrei TURCU