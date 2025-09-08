FOTO -- Clopoțelul care adună inimile satului

* într-un sat unde vacanța de vară se scurge mai mult dincolo de gard decât în vacanțe la mare, prima zi de școală devine cea mai așteptată sărbătoare * la Drăgușeni, copiii, părinții și întreaga comunitate s-au adunat la Căminul Cultural, pentru a porni împreună pe drumul unui nou an de învățătură, sub binecuvântarea preoților și sub privirile pline de emoție ale celor dragi

La Drăgușeni, în județul Iași, prima zi de școală nu este o simplă formalitate, ci o sărbătoare care adună în jurul copiilor întreaga comunitate. Curtea Căminului Cultural s-a umplut de glasuri vesele, de chipuri luminoase și de emoția aceea unică pe care numai începuturile o pot aduce.

Primărița Petronela Pelin i-a întâmpinat pe cei mici cu blândețe și cu promisiunea că satul îi poartă în inimă și în grijă. Părinții au lăsat pentru o clipă deoparte grijile, bunicii și-au șters ochii în colțul baticului, iar preoții Alexandru Figher și Ștefan Damaschin au așezat peste toți o rugăciune ca o mângâiere. Binecuvântarea lor a transformat deschiderea de an școlar într-un moment de comuniune, în care satul întreg și-a pus speranța în pașii firavi, dar siguri, ai copiilor săi.

Poate că pentru copiii de la oraș festivitatea de început de an e doar o etapă bifată. Dar la sat, ea e o sărbătoare așteptată cu sufletul la gură. După o vară petrecută dincolo de gard, cu puține jocuri și fără vacanțe colorate, școala devine locul unde își pot lăsa visurile să crească.

Cu ghiozdanele noi primite din partea Asociației Edulink, copiii au venit în fața dascălilor ca niște mici eroi ai comunității. Zâmbeau, își strângeau caietele la piept și priveau înainte cu ochii mari, plini de curiozitate. Erau nerăbdători să deschidă nu doar ușa școlii, ci și ușa lumii. „Când am primit ghiozdanul l-am ținut în spate o zi întreagă. Nu mai voiam să mă desparte e el”, a șoptit un băiețel cu părul ca spicul de grâu.

Alături de ei s-a aflat și doamna Maria Iosub, directoarea Școlii Primare din Frenciugi. Pentru acești copii, ea nu este doar profesorul care scrie pe tablă, ci omul care știe să le aline sufletul atunci când viața nu le dă doar bomboane dulci, ci și pastile amare. Sprijinul ei discret, dar constant, este dovada că educația înseamnă mai mult decât lecții: înseamnă inimă, răbdare și brațe deschise. „Vestea că toți copiii din școală vor avea ghiozdane noi s-a împânzit în totul statul. A fost știrea zilei la Frenciugi”, a zâmbit Maria Iosub.

Și poate tocmai de aceea, la Drăgușeni prima zi de școală are un parfum aparte. E ziua în care satul întreg își adună forțele și își privește copiii cu speranță. Ziua în care credința, dragostea și dorința de învățătură se întâlnesc sub același acoperiș.

Cu pași mici, dar cu inima mare, copiii din Drăgușeni au intrat în școală cu fruntea sus. Pentru ei, fiecare clopoțel nu este doar începutul unei ore, ci începutul unei povești.

Maura ANGHEL