Furtuni violente lovesc Moldova! Cod portocaliu cu grindină uriașă, vijelii și ploi torențiale

Vremea se schimbă radical! Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod portocaliu de vreme severă pentru o mare parte a Moldovei, unde sunt așteptate furtuni extrem de puternice, grindină de mari dimensiuni, rafale care pot depăși 90 km/h și cantități impresionante de apă. Meteorologii avertizează că fenomenele vor avea caracter violent și se pot produce într-un timp foarte scurt.

Potrivit ANM, luni, între orele 12:00 și 22:00, cea mai mare parte a Moldovei intră sub incidența Codului portocaliu. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii puternice și grindină cu diametrul cuprins între 2 și 5 centimetri, existând posibilitatea ca în unele zone bucățile de gheață să fie chiar mai mari.

Vântul va sufla cu putere, atingând la rafală 70-90 km/h, iar în doar una până la trei ore se pot acumula 25-50 litri de apă pe metrul pătrat, local chiar peste 60-70 l/mp, ceea ce crește semnificativ riscul de inundații rapide pe străzi, în gospodării și pe terenurile agricole.

În paralel, este în vigoare și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil luni, între orele 10:00 și 22:00, pentru zone extinse din Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali. Și aici sunt așteptate ploi torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină.

Nici noaptea nu aduce liniște

Între luni, ora 22:00, și marți, ora 10:00, un nou Cod galben va menține instabilitatea atmosferică în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali. Sunt prognozate noi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Fenomenele severe vor continua și marți, între orele 10:00 și 22:00, când un alt Cod galben va afecta județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Vor fi din nou ploi abundente, vijelii, grindină și descărcări electrice, cu acumulări de apă ce pot depăși 40-50 l/mp în unele localități.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să își protejeze autoturismele și bunurile expuse și să urmărească actualizările avertizărilor meteo, deoarece fenomenele pot deveni periculoase în foarte scurt timp. Pentru județele din Moldova, ziua de luni se anunță una dintre cele mai dificile din această perioadă, cu un risc ridicat de producere a unor pagube provocate de vremea extremă.

Carmen DEACONU