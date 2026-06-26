Palatul Braunstein din Iași va găzdui sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 17.30, în Sala Cupola, lansarea volumului 1941. Gropi comune în pădurea Vulturi, semnat de Marius Cazan, Elisabeth Ungureanu și Irinel Rotariu și apărut la Editura Polirom.

Evenimentul deschide seria manifestărilor dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași din 29 iunie 1941, una dintre cele mai grave tragedii ale Holocaustului din România. Lansarea are loc cu doar două zile înaintea ceremoniei de înhumare a celor cel puțin 22 de victime descoperite în 2019 în pădurea Vulturi, comuna Popricani.

De la anchetă la memorie publică

Cartea reunește trei perspective complementare: juridică, istorică și de comunicare. Volumul urmărește cercetările desfășurate între anii 2010 și 2019, investigații care au condus la identificarea primelor gropi comune cu victime ale Holocaustului descoperite în România.

În urma cercetărilor din 2010 au fost identificate 36 de victime, înhumate în anul 2014 la Cimitirul Evreiesc din Iași. Nouă ani mai târziu, în 2019, au fost descoperite osemintele a cel puțin 22 de victime, care urmează să fie înhumate în cadrul unei ceremonii programate pentru 29 iunie 2026.

Titlul volumului are o încărcătură simbolică aparte. Pe 29 iunie 2019, exact în ziua în care se comemorau 78 de ani de la Pogromul de la Iași, în ultima cupă a utilajului folosit pentru săpăturile arheologice din pădurea Vulturi a fost descoperit primul femur din cea de-a doua groapă comună. Momentul a închis, simbolic, un cerc deschis cu aproape un deceniu înainte.

Cei trei autori, pentru prima dată împreună în fața publicului

Autorii volumului sunt Elisabeth Ungureanu, reprezentant al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și coordonatoare a proiectului de cercetare din 2019, procurorul militar Irinel Rotariu, cel care a condus ancheta penală, și istoricul Marius Cazan, cercetător la Institutul „Elie Wiesel”. Evenimentul va fi moderat de Cătălin Sava.

Organizatorii subliniază că lansarea nu este doar un eveniment editorial, ci o întâlnire de memorie publică. Este pentru prima dată când cei trei autori se reunesc public pentru a vorbi despre acest subiect și singura întâlnire de acest fel înaintea procesiunii de înhumare a victimelor descoperite în 2019.

Volumul aduce în fața publicului nu doar rezultatele unei cercetări interdisciplinare, ci și traseul complet al recuperării unor destine șterse brutal din istorie: descoperirea gropilor comune, cercetarea arheologică și juridică, documentarea istorică, identificarea victimelor, comemorarea și înhumarea potrivit normelor comunității evreiești.

O carte despre adevăr, tăcere și responsabilitate

Dr. Diana Dumitru, de la Georgetown University, Washington, DC, descrie volumul drept o contribuție majoră la înțelegerea violenței Holocaustului din România, subliniind că în pădurea de lângă Iași au zăcut timp de decenii osemintele unor „bărbați, femei și copii” executați în vara anului 1941.

La rândul său, prof. univ. dr. Dumitru Borțun vorbește despre lupta dintre putere și adevăr, câștigată, în acest caz, de adevărul istoric. Cartea arată cât de lung poate fi drumul opiniei publice către recunoașterea faptelor și cât de importantă rămâne cercetarea documentată într-o memorie colectivă adesea incomodă.

Lansarea volumului 1941. Gropi comune în pădurea Vulturi devine, astfel, unul dintre cele mai importante momente ale programului comemorativ de la Iași. Nu este doar prezentarea unei cărți, ci o formă de restituire morală pentru victimele Holocaustului și un apel la luciditate într-un timp în care memoria istorică are nevoie de rigoare, curaj și responsabilitate. Maura ANGHEL