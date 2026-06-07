Iașul, campion la școli ale viitorului

* aceste investiții sunt concepute să devină adevărate campusuri educaționale ale viitorului, cu eficiență energetică ridicată, consum redus de resurse și soluții moderne de protecție a mediului * Miroslava conduce detașat cursa, cu un progres impresionant de 86,4%, urmată de Holboca - 58%, și municipiul Iași - 51% * în schimb, la Valea Lupului și Rediu, stadiul lucrărilor nu depășește 35%

Județul Iași se află în centrul uneia dintre cele mai mari transformări din învățământul autohton. Cinci proiecte de „Școli Verzi”, finanțate prin PNRR, avansează în ritm susținut și promit să schimbe radical modul în care vor învăța generațiile viitoare.

La nivel național, statul român și-a asumat construirea a 34 de unități de învățământ noi și reabilitarea altor 11 școli, însă nu toate proiectele merg ca pe roate. Creșterea TVA, avalanșa de contestații și întârzierile la obținerea avizelor au pus frână unor investiții de sute de milioane de lei.

În timp ce în multe județe proiectele se mișcă greu, la Iași lucrările sunt deja într-un stadiu avansat.

Miroslava conduce detașat cursa, cu un progres impresionant de 86,4%, ceea ce înseamnă că noua școală verde este foarte aproape de linia de sosire.

La Holboca, șantierul a depășit pragul de 58%, iar în municipiul Iași lucrările au ajuns la 51%, semn că investițiile prind contur de la o lună la alta.

În schimb, la Valea Lupului și Rediu, proiectele se află încă în plină dezvoltare, cu procente de aproximativ 35%, însă autoritățile susțin că obiectivele pot fi recuperate.

Bani europeni, școli inteligente și tehnologii de ultimă generație

Nu este vorba despre simple clădiri școlare. Aceste investiții sunt concepute să devină adevărate campusuri educaționale ale viitorului, cu eficiență energetică ridicată, consum redus de resurse și soluții moderne de protecție a mediului.

Elevii vor învăța în spații moderne, adaptate noilor cerințe educaționale, în timp ce costurile de întreținere vor fi mult mai mici decât în cazul școlilor clasice.

În culisele acestor investiții uriașe se duce însă o adevărată luptă cu birocrația. Potrivit datelor oficiale, nouă proiecte din țară au rămas sub pragul de 30% execuție.

Printre problemele care au generat întârzieri se numără majorarea TVA și explozia costurilor, proceduri de achiziție blocate în contestații, avize întârziate de la ISU, DSP și Apele Române, modificări tehnice apărute pe parcursul lucrărilor.

Miza: finalizarea până la final de an 2026

Ministerul Educației monitorizează permanent șantierele și promite că proiectele vor fi duse la bun sfârșit. Miza este uriașă: dacă termenele sunt respectate, până la finalul anului 2026 România ar putea avea una dintre cele mai moderne rețele de unități de învățământ construite vreodată cu fonduri europene.

Pentru Iași, vestea este cu atât mai importantă cu cât cele cinci proiecte aflate în lucru pot transforma radical infrastructura educațională din unele dintre cele mai dinamice comunități ale județului.

În timp ce alte investiții publice se împotmolesc în hârtii și contestații, școlile verzi din Iași avansează și se apropie, pas cu pas, de momentul în care vor deschide porțile pentru mii de elevi. Carmen DEACONU