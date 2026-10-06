Un nou pas important pentru prevenirea cancerelor asociate infecției cu HPV la Iași! Coaliția Iași HPV Free City, o inițiativă locală care reunește mai multe sectoare și instituții, a fost lansată oficial, cu un obiectiv clar: informare corectă, prevenție și acces mai ușor la vaccinare și screening.

Printre partenerii coaliției se află și Institutul Regional de Oncologie Iași, care susține prevenția primară prin vaccinarea împotriva HPV.

Institutul a făcut un pas important încă din octombrie 2024, când a deschis, la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, primul cabinet de vaccinare anti-HPV din afara Bucureștiului.

Iar rezultatele încep să se vadă.

Până în octombrie 2026, peste 260 de persoane s-au vaccinat la cabinetul aflat la etajul 1 al Centrului de Screening.

Vaccinarea este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Lansarea Coaliției Iași HPV Free City aduce prevenția HPV mai aproape de comunitate și pune împreună instituții și organizații care urmăresc același obiectiv: creșterea gradului de informare și conștientizare, dar și extinderea accesului la vaccinare și screening.

Pentru Iași, mesajul este unul puternic: prevenția începe înainte ca boala să apară.

Iar faptul că, în numai doi ani de funcționare a cabinetului de la Institutul Regional de Oncologie, au fost vaccinate peste 260 de persoane arată că există deja interes pentru accesul la vaccinarea anti-HPV.

Fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani pot beneficia gratuit de vaccin.

Coaliția Iași HPV Free City își propune să transforme prevenția într-un demers cât mai accesibil, prin informare corectă, vaccinare și screening.

La Iași, lupta împotriva HPV începe cu prevenția. Iar vaccinarea gratuită este una dintre armele esențiale. Nicoleta ZANCU