* traficul, transportul public, consumul energetic, sesizările cetățenilor sau volumele mari de documente administrative ar putea deveni teren de testare pentru noile instrumente digitale * Primăria, Academia Română – Filiala Iași și Academia de Științe a Moldovei semnează pe 8 octombrie 2026 protocolul pentru grupul „Inteligența Artificială în folosul urbei și locuitorilor Iașului”

Inteligența artificială face în 2026 un pas dinspre laboratoare, universități și companii IT spre administrația Iașului. Pentru prima dată, orașul își construiește un cadru instituțional în care specialiștii pot propune și testa soluții bazate pe AI pentru probleme concrete ale comunității. Primăria, Academia Română – Filiala Iași și Academia de Științe a Moldovei vor lucra împreună pentru a implementa un proiect important pentru urbe.

De la discuții despre AI la proiecte-pilot pentru Iași

Grupul poartă chiar numele „Inteligența Artificială (I.A.) în folosul urbei și locuitorilor Iașului” și este definit ca organism independent, neafiliat politic, cu rol consultativ, științific, tehnic și educativ. Activitatea este pro bono, iar protocolul urmează să fie valabil 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii.

Protocolul prevede explicit elaborarea de recomandări pentru administrația locală, consultanță strategică privind folosirea inteligenței artificiale, proiecte-pilot, traininguri, workshopuri și hackathoane. Grupul trebuie să analizeze inclusiv pericolele atacurilor cibernetice bazate pe AI și protejarea infrastructurii municipale.

Iașul are astfel cadrul în care pot fi analizate aplicații concrete ale inteligenței artificiale. Managementul traficului și al transportului public, predicția zonelor și intervalelor cu aglomerație, analiza sesizărilor primite de Primărie, consumul energetic al clădirilor publice, termoficarea ori prelucrarea volumelor mari de documente administrative sunt domenii în care asemenea instrumente pot fi utilizate. Protocolul nu stabilește însă, în forma publicată până acum, că aceste aplicații vor fi efectiv implementate și nici nu nominalizează bazele de date care vor fi puse la dispoziția viitoarelor proiecte.

Un indiciu privind direcția administrativă face referire la faptul că implementarea documentului revine Direcției de Transformare Digitală și Management al Traficului, alături de structurile juridice și economice ale municipalității.

Testul adevărat vine după 8 octombrie

Grupul de lucru a început să se contureze încă de la începutul anului. Academia Română – Filiala Iași anunța în ianuarie 2026 o reuniune dedicată integrării inteligenței artificiale în economia, administrația și învățământul ieșean, structură în care urmau să colaboreze mediul academic, reprezentanți ai economiei locale și Primăria.

Semnarea din 8 octombrie transformă această inițiativă într-o colaborare instituțională pe doi ani și aduce în structură Academia de Științe a Moldovei.

Performanța proiectului va putea fi măsurată foarte simplu: prin numărul de propuneri transformate în proiecte-pilot, datele publice puse inteligent la lucru, problemele concrete ale orașului rezolvate și regulile de protecție construite înainte ca algoritmii să ajungă în spatele unei decizii administrative.

Pentru Iași, inteligența artificială intră astfel în 2026 într-o etapă nouă. Nu mai este doar tema conferințelor IT sau instrumentul companiilor private. Devine, oficial, o posibilă unealtă de administrare a orașului.

Dan DIMA