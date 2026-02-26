Iașul intră în liga strategică a Europei: fabrică de vaccinuri și antibiotice avansate

Europa își mută privirea spre Est, iar Iașul apare, spectaculos, în centrul unei strategii continentale fără precedent. Într-un discurs cu puternic impact politic și economic, rostit la Bruxelles, președinta Ursula von der Leyen a anunțat oficial că România va produce medicamente esențiale într-un centru de cercetare de înaltă tehnologie ce va funcționa la Iași — un proiect care ar putea transforma radical rolul regiunii în Europa.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de lansare a Instrumentului EastInvest, organizată de Comisia Europeană, într-un moment în care continentul își redefinește prioritățile după șocul geopolitic produs de războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Iașul – din oraș universitar, nod strategic al Europei

Anunțul a căzut ca un trăsnet: România va produce vaccinuri și antibiotice avansate într-o fabrică ultramodernă, iar locația indicată direct de liderul executivului european este Iașul. Practic, orașul devine parte a unei infrastructuri critice europene, menită să asigure independența medicală și securitatea sanitară a Uniunii.

Într-un context dominat de amenințări hibride, crize sanitare și tensiuni la granițele estice, investiția nu este doar economică — este strategică. Europa vrea capacitate proprie de producție, rapidă și sigură, aproape de frontiera unde presiunea geopolitică este maximă.

Frontiera estică devine prioritatea absolută

Discursul Ursulei von der Leyen a fost unul fără echivoc: războiul a schimbat definitiv regulile jocului.

Comunitățile de la granița estică sunt acum considerate „scutul Europei”, iar investițiile masive vin tocmai pentru a consolida aceste regiuni. Planurile sunt uriașe: până la 800 de miliarde de euro mobilizați pentru apărare până în 2030, miliarde investite în mobilitate militară, sisteme de apărare anti-drone și monitorizare permanentă, infrastructură adaptată desfășurării rapide de trupe și echipamente.

În această ecuație, România — alături de statele baltice — este prezentată drept exemplu de angajament și reziliență.

Noua platformă financiară EastInvest promite să aducă cel puțin 28 de miliarde de euro în investiții publice și private pentru regiunile aflate la frontiera UE cu Rusia, Belarus și Ucraina.

Mecanismul va reuni marile instituții financiare europene și va facilita accesul direct la împrumuturi și consultanță pentru infrastructură, industrie, cercetare, securitate energetică, dezvoltare economică regională.

Pentru investitori, mesajul Bruxellesului este clar: Estul Europei nu mai este o zonă de risc, ci un teritoriu strategic de creștere.

Von der Leyen a subliniat că regiunile apropiate de conflict au suportat presiuni uriașe — economii afectate, turism perturbat, migrație folosită ca armă și amenințări constante. Tocmai de aceea, noua strategie europeană urmărește transformarea vulnerabilității în avantaj competitiv.

Iar apariția Iașului în discursul oficial marchează un moment simbolic: orașul de la granița estică nu mai este privit doar ca periferie, ci ca punct-cheie al viitorului industrial și medical al Europei.

Un semnal uriaș pentru Moldova și întreaga regiune

Dacă proiectul va fi implementat la capacitatea anunțată, impactul ar putea fi colossal. Vorbim de mii de locuri de muncă în cercetare și producție, atragerea companiilor farmaceutice internaționale, consolidarea rolului universitar și medical al Iașului, transformarea orașului într-un hub regional de biotehnologie.

Europa transmite astfel un mesaj puternic: frontiera estică nu mai este doar linie de apărare, ci motorul noii dezvoltări economice și tehnologice.

Iar pentru Iași, anunțul de la Bruxelles ar putea reprezenta începutul unei schimbări istorice — momentul în care orașul trece definitiv de la statutul de centru regional la cel de actor strategic european.

Daniel BACIU