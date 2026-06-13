Iașul intră în vacanța de vară, dar nu înainte de marile spectacole ale stagiunii

Iașul cultural se pregătește să tragă cortina peste una dintre cele mai intense stagiuni artistice din ultimul an. Ne apropiem rapid de jumătatea lunii iunie, iar pentru cele mai importante instituții culturale ale orașului începe numărătoarea inversă până la vacanța de vară.

Pentru iubitorii de muzică, teatru și operă, următoarele zile reprezintă ultimele ocazii de a se bucura de spectacolele pregătite de artiști înainte ca sălile să intre în pauza estivală.

La Opera Națională Română Iași, la Teatrul Național Vasile Alecsandri Iași și la Filarmonica Moldova Iași se pregătesc ultimele reprezentații ale stagiunii, spectacole care în mod tradițional atrag un public numeros și marchează finalul unui sezon artistic plin de emoție, aplauze și săli ocupate până la refuz.

Ateneul Național Iași

• Sâmbătă, 13 iunie, ora 19:00 - spectacolul de teatru „Baltagul”, regia Toma Hogea, la Sala Unirii – Cinema Victoria;

• Duminică, 14 iunie, ora 11:00 - spectacolul „Mica sirenă”, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Luni, 15 iunie, ora 19:00 - spectacolul de teatru „12 pași spre libertate”, regia Tudor Rotaru, Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Marți, 16 iunie, ora 19.00 - Concert la Palat - Turneul Internațional Stradivarius 2026 susținut de Alexandru Tomescu, Dragoș Ilie și Omar Massa, Holul de Onoare al Palatului Culturii;

• Marți, 16 iunie, ora 19:00 - spectacolul de teatru „12 pași spre libertate”, regia Tudor Rotaru, Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Miercuri, 17 iunie 2026, ora 19:00 - Concert la Palat – “Pianul călător”, Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași;

• Miercuri, 17 iunie, ora 19:00 - spectacolul de teatru „Bungalow 21”, regia Răzvan Oprea, Sala Unirii; cu Maia Morgenstern și Gavril Pătru;

• Sâmbătă, 20 iunie, ora 18:00 - Concert Aniversar DoReMi, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Filarmonica „Moldova” Iași

• Vineri, 12 iunie 2026, ora 19:00 - concert simfonic, orchestra simfonică va interpreta piese muzicale din creația compozitorilor Serghei Rahmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart, Erich Wolfgang Korngold, Giacomo Puccini, Zoltán Kodály, dirijor Lawrence Foster, soprană Cristina Păsăroiu, pian Raluca Știrbăț, la Casa de Cultura a Studentilor Iasi;

• Vineri, 19 iunie 2026, ora 19:00 - concert simfonic, orchestra simfonică va interpreta piese muzicale din creația compozitorilor Jean Sibelius, Piotr Ilici Ceaikovski, Edvard Grieg, dirijor Bogdan Chiroșcă, vioară Liviu Prunaru, la Casa de Cultura a Studentilor Iasi.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

• 5–30 iunie 2026 – expoziția „Ashes of the Forest” semnată de artista Luminița Afloarei, la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene, de marți până duminică, între orele 10:00–17:00;

• 2 –30 iunie 2026 - seria video-documentară „Art.Spot” - lucrarea „Cojocel 9”, semnată de artistul Adrian Crîșmaru, la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene;

• 31 mai – 30 octombrie - expoziția „Oracolul – Capsula de Hârtie”, deschisă la etajele I (Foaier, Sala „Sofia Nădejde”, Sala „Hortensia Papadat-Bengescu”) și II (Foaier, Muzeul Copilăriei în Comunism – sala de clasă), de marți până duminică, între orele 10:00-17:00;

Opera Națională Română Iași

• Miercuri, 17 iunie 2026, ora 18:30 și Sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 18.30– “Carmen” de Georges Bizet, dirijor David Crescenzi.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

• Duminică, 14 iunie 2026, ora 11:00 – „Rățușca cea urâtă”, spectacol în sala mică;

• Duminică, 14 iunie 2026, ora 18:00 – „Chirița în provinție”, spectacol în sala mare;

• Miercuri, 17 iunie 2026, ora 18:00 – „Poveste cu un gând strănutat”, la cafenea Fika;

• Joi, 18 iunie 2026, ora 17:30 – „Muzicanții din Bremen”, spectacol în sala mică;

• Duminică, 21 iunie 2026, ora 11:00 – „Ursul păcălit de vulpe”, spectacol în sala mică;

• Duminică, 21 iunie 2026, ora 17:30 – „De ziua lui Pinocchio”, spectacol în sala mică.

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

• Vineri, 12 iunie 2026, ora 19:00 – „Colivia”, spectacol în Sala Mare;

• Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora 19:00 – „Domnul Vulpe”, spectacol în Sala Mare;

• Duminică, 14 iunie 2026, ora 19:00 – „1984”, spectacol în Sala Mare;

• Luni, 15 iunie 2026, ora 19:30 – „Improvizație cu un câine” (adaptare după „Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec), Sala Uzina cu Teatru;

• Marţi, 16 iunie 2026, ora 18:00 – “Celebritate”, Sala Studio "Teofil Vâlcu";

• Joi, 18 iunie 2026, ora 19:00 – „Chirița în provinție”, spectacol în Sala Mare;

• Sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 19:00 – „Setea și foamea”, spectacol în Sala Mare;

• Duminică, 21 iunie 2026, ora 19:00 – „Jocul dragostei și al întâmplării”, spectacol în Sala Mare.

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași

• 10 - 30 iunie 2026 - Trienala Internațională de Artă Textilă TexpoART ediţia aVII-a 2026 „Ordine și Haos”, Galeria de Arta Theodor Pallady, a Uniunii Artiștilor Plastici (UAPR) din Iași, Centrul Internațional de Artă Contemporană - Baia Turcească Iași, și Galeria de artă Aparte a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași;

• 10 – 20 iunie 2026 – expoziţia de pictură „IZOTON”. Lumină și umbră transformate în culoare semnată de artista Carmen Cărăușu, Galeria de Artă "Studio 7/9" a U.A.P.R. Filiala Iași, str. A. Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași;

• 3 – 17 iunie 2026 - expoziția „Lumea mea expresionistă” a artistei Daniela Isache, Galeria de Artă ABSIDA, Casa cu Absida, Strada Grigore Ureche 7, 700023, Iași;

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

• Marți, 16 iunie 2026, ora 17:00 - concertul „Opera Aperta. Spectrum XXI”, în sala ,,Eduard Caudella”, Casa Balș, Strada Cuza-Vodă, nr. 29, Iași;

• 10 – 30 Iunie 2026 - Trienala Internațională de Artă Textilă „TexpoART” ediţia aVII-a, O incursiune fascinantă între „Ordine și Haos”, aleria de Arta Theodor Pallady, a Uniunii Artiștilor Plastici (UAPR) din Iași, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească Iași, și Galeria de artă Aparte a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași

Muzeul Municipal ,,Regina Maria" Iași

• Expoziția permanentă.

• Expoziția de pictură ,,Expresia sinelui" semnată de Eva Radu.

- Palatul Braunstein

La parter :

• 1 iunie – 30 iunie 2026 - Expoziția ,,100 de actori români",

La etajul 2 :

• Expoziția ,,Scrisori către Rise: Ion Minulescu și universul epistolar al modernității"

• Expoziția ,,Școala românească din Moldova: tradiție și formare intelectuală"

La Cupolă (etajul 4)

• Expoziția permanentă ,,Fascinanta stampă japoneză"

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași ,,Dan Hatmanu" - Pasaj Sf. Vineri

• Expoziția de pictură și ceramică ,,Alegeri alchimice. Cronica unui drum regăsit" semnată de Mihaela Păduraru Bucur.